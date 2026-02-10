Παναθηναϊκός: Κανονικά ο Ναν, φουλάρει για Φενέρ!

INTIME SPORTS

Onsports Team

Ο Κέντρικ Ναν, όπως αναμενόταν, μπήκε σε φουλ ρυθμούς την Τρίτη (10/02) κι όλα δείχνουν ότι θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση στον αγώνα με τη Φερνέρμπαχτσε, την ερχόμενη Παρασκευή (13/02, 21:15)

Η μεγάλη επιστροφή είναι γεγονός, με τον Αμερικανό «σταρ» να επιστρέφει σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης και να δηλώνει «παρών» για το κρίσιμο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε.

Ο κορυφαίος παίκτης της Ευρώπης απουσίασε από τα τελευταία έξι παιχνίδια του «τριφυλλιού», ωστόσο τέθηκε ξανά κανονικά στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν ενόψει της απαιτητικής αναμέτρησης με τους Πρωταθλητές Ευρώπης.

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού απουσίασε από την προπόνηση, καθώς περνά δύσκολες στιγμές μετά την απώλεια της μητέρας του, με την κηδεία της να έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη (11/2).

Εκτός προγράμματος παρέμεινε ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, ο οποίος ακολούθησε θεραπεία, καθώς ταλαιπωρείται από διάστρεμμα στον αστράγαλο του αριστερού του ποδιού.