Σε κρίση η Χάποελ Τελ Αβίβ: Σκληρή ομιλία Γιανάι στους παίκτες και στήριξη σε Ιτούδη

Η Χάποελ Τελ Αβίβ βρίσκεται σε αγωνιστική κρίση, καθώς μετράει 5 σερί ήττες σε όλες τις διοργανώσεις, παρουσιάζοντας πολύ κακή εικόνα.

Ο ιδιοκτήτης της ομάδας του Ισραήλ, Όφερ Γιανάι βρέθηκε στην προπόνηση της ομάδας την Τρίτη (10/2) και μίλησε σε σκληρή γλώσσα στους παίκτες.

Παράλληλα, εξέφρασε τη στήριξή του προς τον Δημήτρη Ιτούδη, τονίζοντας πως «αυτός ο προπονητής είναι ένας προπονητής που κέρδισε την Ευρωλίγκα. Είναι αυτός στον οποίο έδωσα τα κλειδιά για να μας οδηγήσει στην επιτυχία».

Η ομιλία του Οφέρ Γιανάι στους παίκτες του:

«Πρώτα απ' όλα θέλω να ξέρετε ότι πιστεύω πως θα τελειώσουμε φέτος με έναν τίτλο τόσο στο Ισραήλ, όσο και στην Ευρώπη. Αλλά όχι με μια τέτοια εμφάνιση εναντίον της Χάποελ Ιερουσαλήμ. Είμαστε τόσο κακή ομάδα για να χάνουμε με 15 πόντους δύο φορές στη σειρά; Αν είμαστε τόσο κακή ομάδα, τότε μάλλον δεν κάνω καλά τη δουλειά μου, γιατί κοστίζουν περίπου το ένα τρίτο από αυτό που κοστίζετε εσείς.

Υπήρχε μια ομάδα εδώ που δούλευε σωστά, πριν από ένα μήνα ξεκίνησαν όλα τα προβλήματα. Επιστρέψαμε στο Ισραήλ και υπάρχουν πολλοί περισπασμοί, πρέπει να είσαι απαθής σε αυτούς τους περισπασμούς. Ακούω ανθρώπους να λένε ότι θέλω να αλλάξω προπονητή, αλλά αυτός ο προπονητής είναι ένας προπονητής που κέρδισε την Ευρωλίγκα. Είναι αυτός στον οποίο έδωσα τα κλειδιά για να μας οδηγήσει στην επιτυχία. Είναι πολύ πιο εύκολο να αλλάξεις παίκτες.

Ξέρετε πόσοι παίκτες θέλουν να έρθουν στη Χάποελ; Πολλοί και είναι επίσης φθηνότεροι από εσάς. Αν δεν αρχίσετε να σέβεστε το γεγονός ότι μεταφέρω 3-4 εκατομμύρια δολάρια από τα χρήματα που υποτίθεται ότι θα πήγαιναν στην κόρη μου για να σας πληρώσω τους μισθούς, δεν θα είστε εδώ. Στο τέλος εξαρτάται από εσάς, δεν είμαι διατεθειμένος να δω παιχνίδια της Χάποελ που νιώθω ταπεινωμένος. Θέλω να δω παιχνίδια για να δω τη Χάποελ και να νιώσω περήφανος».