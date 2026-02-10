Ομάδες

Χουάντσο και Βεζένκοφ έστειλαν το δικό τους μήνυμα: «Έχουμε σεβασμό ο ένας στον άλλο»
Οnsports Team 10 Φεβρουαρίου 2026, 18:01
EUROLEAGUE

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Σάσα Βεζένκοφ έδειξαν το κοινωνικό τους πρόσωπο δίνοντας το παρών στην εκδήλωση που διοργανώνει το One Team της EuroLeague, με τους δυο παίκτες να στέλνουν το δικό τους μήνυμα.

Μία υπέροχη πρωτοβουλία της Euroleague έλαβε χώρα το πρωί της Τρίτης (10/2) στο Κλειστό γυμναστήριο της Ζωφριάς στα Άνω Λιόσια, όπου μαθητές του 3ου δημοτικού σχολείου των Άνω Λιοσίων, είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τους Σάσα Βεζένκοφ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Σακίλ ΜακΚίσικ και Αλέξανδρο Σαμοντούροβ.

Οι μικροί πρωταγωνιστές έβγαλαν φωτογραφίες με τους παίκτες των δυο αιωνίων, οι οποίοι μοίρασαν και αυτόγραφα, υπογεγραμένες μπάλες και χαμόγελα στα παιδιά.

Μάλιστα, Βεζένκοφ και Ερνανγκόμεθ έστειλαν το δικό τους μήνυμα, σημειώνοντας ότι το μπάσκετ φέρνει τους ανθρώπους κοντά, ενώ στάθηκαν και στον αμοιβαίο σεβασμό.

«Τον Σάσα τον ξέρω από 15-16 ετών με τις μικρές εθνικές ομάδες. Πάντοτε έβαζε 40 πόντους σε κάθε παιχνίδι (σ.σ. γέλια). Αλλά μετά το ματς, όταν αυτό τελειώνει, σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Στα 40 αγωνιστικά λεπτά, παλεύουμε για την ομάδα μας, τους συμπαίκτες μας, τις οικογένειές μας, την πατρίδα μας αλλά μετά από αυτά, είμαστε ανθρώπινα όντα. Σεβόμαστε τόσο πολύ ο ένας τον άλλον.

Ήμασταν πάντοτε μέρος των πρότζεκτ που είχαν να κάνουν με μικρά παιδιά, ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες και τον αθλητισμό. Μετά το ματς είμαστε φίλοι κι αυτό είναι όλο. Νομίζω ότι ο σεβασμός είναι αμφίδρομος. Το μπάσκετ σαν άθλημα έχει να κάνει με τον σεβασμό…», κατέληξε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.



