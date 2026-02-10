Χάποελ Τελ Αβίβ: Διαψεύδει ο Γιανάι για Χέιζ-Ντέιβις - «Τον θέλουμε αλλά είναι ψέμα πως υπέγραψε»

Οnsports Team

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ έκανε δήλωση για τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να έχει υπογράψει με την ομάδα του.

Δημοσίευμα στο Ισραήλ έκανε λόγο για οριστικό deal της Χάποελ Τελ Αβίβ με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για συμβόλαιο μέχρι το 2028 έναντι 10 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Όφερ Γιανάι μίλησε στο σερβικό «Informer» και είπε: «Το συμβόλαιό του μαζί μας δεν έχει υπογραφεί ακόμα, είναι ένα ψέμα που είδα να δημοσιεύεται, αλλά η αλήθεια είναι ότι τον θέλουμε. Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, αυτή τη στιγμή εξετάζει αρκετές προσφορές και ελπίζω να δεχτεί την προσφορά μας».

Επιπλέον, ο Γιανάι αναφέρθηκε στην κατάσταση του Βασίλιε Μίτσιτς και είπε: «Τον στηρίζουμε κατηγορηματικά, ως σύλλογος γενικότερα και εγώ ως ιδιοκτήτης. Είναι ένας εξαιρετικός μπασκετμπολίστας και ένας υπέροχος άνθρωπος για τον σύλλογό μας. Τον στηρίζουμε και θέλουμε να κερδίσουμε την Ευρωλίγκα μαζί του».

«Το ίδιο ισχύει και για τον Δημήτρη Ιτούδη», συνέχισε. «Θα λέγατε αντίο σε παίκτες και προπονητές όπως ο Μίτσιτς και ο Ιτούδης; Φυσικά και όχι. Αυτές είναι όλες ιστορίες που λέγονται από ανθρώπους που θέλουν να βλάψουν τον σύλλογό μας. Υπάρχουν πολλοί που ζηλεύουν όσους είναι επιτυχημένοι, και η Χάποελ έδειξε στην πρώτη της σεζόν στην Ευρωλίγκα πόσο επιτυχημένος είναι αυτός ο σύλλογος».