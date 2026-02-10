«Βόμβα» από το Ισραήλ: «Ο Χέιζ-Ντέιβις υπέγραψε στην Χάποελ Τελ Αβίβ λόγω Ιτούδη»

Οnsports Team

Σύμφωνα με δημοσίευμα στο Ισραήλ ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις υπέγραψε στη Χάποελ Τελ Αβίβ μέχρι το 2028 για 10 εκατ. δολάρια, λόγω της σχέσης του με τον Δημήτρη Ιτούδη.

Στην Χάποελ Τελ Αβίβ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις σύμφωνα με δημοσίευμα στο Ισραήλ.

Ο περσινός MVP του Final 4 της EuroLeague φέρεται να υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028 έναντι 10 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ κομβικό ρόλο στην απόφασή του, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έπαιξε η παραμονή του Δημήτρη Ιτούδη στον πάγκο της ομάδας.

Συγκεκριμένα το δημοσίευμα αναφέρει:

«Η Χάποελ Τελ Αβίβ βρίσκεται καθ' οδόν προς μια ιδιαίτερα φανταχτερή μεταγραφή. Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις υπέγραψε με τη Χάποελ Τελ Αβίβ και αναμένεται να απορρίψει την προσφορά της Φενέρμπαχτσε, με την τελική απόφαση να λαμβάνεται τις επόμενες ώρες. Ο MVP της περασμένης Ευρωλίγκας αναμένεται να υπογράψει για δυόμισι χρόνια έναντι ενός ποσού δέκα εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η απόφαση του Χέιζ Ντέιβις δεν οφείλεται στον υψηλό μισθό που του προσφέρθηκε, αλλά μάλλον στη σύνδεσή του με τον προπονητή Δημήτρη Ιτούδη, ο οποίος τον έφερε στο παρελθόν στη Φενέρμπαχτσε. Αφού ο Αμερικανός φόργουορντ συνειδητοποίησε ότι ο Έλληνας θα παρέμενε στη θέση του, πήρε την απόφαση να μην επιστρέψει στην Τουρκία και, όπως αναφέρθηκε, μπορεί σύντομα να ενταχθεί στη Χάποελ.

Στο παρασκήνιο, υπάρχει μια άλλη σύνδεση μεταξύ των εμπλεκομένων: οι Ιτούδης, Κόλιν Μάλκολμ, Ντάνιελ Οτούρο, Στέφανος Δέδας, Αντόνιο Μπλέικνεϊ και Χέιζ-Ντέιβις εκπροσωπούνται όλοι από τον ίδιο Έλληνα ατζέντη, γεγονός που προσθέτει ευαισθησία στις συνομιλίες και τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Ο σύλλογος, παρεμπιπτόντως, εξετάζει το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης της ομάδας και την αποχώρηση ενός ή δύο παικτών, δεδομένης της κρίσης και της πρόσφατης σειράς απωλειών».