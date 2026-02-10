Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΠΑΟΚ: Με Μεϊτέ κόντρα στον Παναθηναϊκό - Οριστικά νοκ άουτ Κωνσταντέλιας και Ντεσπόντοφ
Οnsports Team 10 Φεβρουαρίου 2026, 19:31
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Με Μεϊτέ κόντρα στον Παναθηναϊκό - Οριστικά νοκ άουτ Κωνσταντέλιας και Ντεσπόντοφ

Θετικά είναι τα νέα για τον Σουαλιό Μεϊτέ ο οποίος έβγαλε κανονικά την προπόνηση της Τρίτης (10/2) και τίθεται στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου για το ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό

Χωρίς τους Γιάννη Κωνσταντέλια και Κιρίλ Ντεσπόντοφ ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Παναθηναϊκό (11/02, 20:30), καθώς ο Έλληνας μεσοεπιθετικός και ο Βούλγαρος εξτρέμ υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Αντίθετα, ο Σουαλιό Μεϊτέ συμμετείχε κανονικά στην τελευταία προπόνηση και θα είναι διαθέσιμος ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης που θα κρίνει το εισιτήριο για τον τελικό του Κυπέλλου.

Αναλυτικά η ενημέρωση του ΠΑΟΚ:

“Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Δικεφάλου για τον επαναληπτικό ημιτελικό της Τούμπας κόντρα στον Παναθηναϊκό, που κρίνει μία θέση στον φετινό τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ομάδα δούλεψε στον τομέα της τακτικής μέσα από ασκήσεις και παιχνίδια, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε και για τις στατικές φάσεις.Οι Κωνσταντέλιας , Ντεσπόντοφ και Ιβανούσετς υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Ο Βούλγαρος έκανε μαγνητική, η οποία είχε ευρήματα, επιβεβαιώνοντας τον μυϊκό τραυματισμό. Η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά”.



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Σάκκαρη: Με Γκρατσέβα στις «16» του Κατάρ - Η ώρα και το κανάλι
16 λεπτά πριν Σάκκαρη: Με Γκρατσέβα στις «16» του Κατάρ - Η ώρα και το κανάλι
EUROLEAGUE
Ισπανία: «Προς επιστροφή στην Ευρώπη ο Σάριτς, τρεις ομάδες της EuroLeague ενδιαφέρονται»
48 λεπτά πριν Ισπανία: «Προς επιστροφή στην Ευρώπη ο Σάριτς, τρεις ομάδες της EuroLeague ενδιαφέρονται»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ρίο Φέρντιναντ: Αποκάλυψε πως χρησιμοποιεί καθημερινά αναπηρικό καροτσάκι
1 ώρα πριν Ρίο Φέρντιναντ: Αποκάλυψε πως χρησιμοποιεί καθημερινά αναπηρικό καροτσάκι
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Με Μεϊτέ κόντρα στον Παναθηναϊκό - Οριστικά νοκ άουτ Κωνσταντέλιας και Ντεσπόντοφ
2 ώρες πριν ΠΑΟΚ: Με Μεϊτέ κόντρα στον Παναθηναϊκό - Οριστικά νοκ άουτ Κωνσταντέλιας και Ντεσπόντοφ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved