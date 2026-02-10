Ισπανία: «Προς επιστροφή στην Ευρώπη ο Σάριτς, τρεις ομάδες της EuroLeague ενδιαφέρονται»
Ο Ντάριο Σάριτς αποδεσμεύτηκε από τους Ντιτρόιτ Πίστονς και έχει πλέον στο μυαλό του την επιστροφή στην Ευρώπη, με τις Μπαρτσελόνα, Παρτιζάν και Ντουμπάι να ενδιαφέρονται για την περίπτωσή του.
Ο Ντάριο Σάριτς έμεινε ελεύθερος από τους Ντιτρόιτ Πίστονς και όπως αναφέρει η ισπανική «Sport», εξετάζει το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Ευρώπη.
Τρεις ομάδες δείχνουν να ενδιαφέρονται έντονα για την απόκτησή του, σύμφωνα με το δημοσίευμα.
Η Μπαρτσελόνα θέλει έναν παίκτη για να ενισχύσει την frontline της, ενώ και η Παρτιζάν παρακολουθεί τον Κροάτη.
Τέλος, η Ντουμπάι θέλει να βελτιώσει την ποιότητά της κοντά στη ρακέτα και δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε μία μεγάλη προσφορά για τον Σάριτς.