Ισπανία: «Προς επιστροφή στην Ευρώπη ο Σάριτς, τρεις ομάδες της EuroLeague ενδιαφέρονται»
Οnsports Team 10 Φεβρουαρίου 2026, 20:31
EUROLEAGUE

Ισπανία: «Προς επιστροφή στην Ευρώπη ο Σάριτς, τρεις ομάδες της EuroLeague ενδιαφέρονται»

Ο Ντάριο Σάριτς αποδεσμεύτηκε από τους Ντιτρόιτ Πίστονς και έχει πλέον στο μυαλό του την επιστροφή στην Ευρώπη, με τις Μπαρτσελόνα, Παρτιζάν και Ντουμπάι να ενδιαφέρονται για την περίπτωσή του.

Ο Ντάριο Σάριτς έμεινε ελεύθερος από τους Ντιτρόιτ Πίστονς και όπως αναφέρει η ισπανική «Sport», εξετάζει το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Τρεις ομάδες δείχνουν να ενδιαφέρονται έντονα για την απόκτησή του, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η Μπαρτσελόνα θέλει έναν παίκτη για να ενισχύσει την frontline της, ενώ και η Παρτιζάν παρακολουθεί τον Κροάτη.

Τέλος, η Ντουμπάι θέλει να βελτιώσει την ποιότητά της κοντά στη ρακέτα και δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε μία μεγάλη προσφορά για τον Σάριτς.



