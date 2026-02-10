Σάκκαρη: Με Γκρατσέβα στις «16» του Κατάρ - Η ώρα και το κανάλι
Μετά την πρόκριση επί της Παολίνι, η Μαρία Σάκκαρη έχει θεωρητικά πιο εύκολο έργο για την πρόκριση στα προημιτελικά.
Η Μαρία Σάκκαρη θα παλέψει την Τετάρτη (11/2) για μια θέση στα προημιτελικά του Qatar TotalEnergies Open (WTA 1000).
Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.52) θα μονομαχήσει με τη Βαρβάρα Γκρατσέβα (Νο.73) και ο αγώνας τους θα ανοίξει το πρόγραμμα της φάσης των «16» στην Ντόχα, δηλαδή θα αρχίσει στις 12 το μεσημέρι (Novasports 6).
Στο head to head η Σάκκαρη προηγείται με 2-1, όμως σίγουρα δεν έχει ξεχάσει εκείνη την οδυνηρή ήττα από τη Γαλλίδα στον πρώτο γύρο του Roland Garros 2024.
Η νικήτρια λογικά θα πέσει πάνω στην τρεις φορές πρωταθλήτρια Ίγκα Σβιόντεκ, που θα μονομαχήσει στον τρίτο γύρο με την Ντάρια Κασάτκινα.