Πανιώνιος - Μπεσίκτας: Καταγγελία των Τούρκων μετά τον αγώνα - «Αθλιο και προκλητικό πανό»

Οnsports Team

Ανακοίνωση-καταγγελία της Μπεσίκτας μετά το τέλος του αγώνα με τον Πανιώνιο.

Ο Πανιώνιος ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στο EuroCup με εντός έδρας βαριά ήττα από την Μπεσίκτας (74-114).

Λίγη ώρα μετά το τέλος της αναμέτρησης, η τουρκική ομάδα εξέδωσε ανακοίνωση, μέσω της οποίας καταγγέλλει ένα πανό που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Θυμίζουμε πως μετά το πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων στην Τουρκία, ο Πανιώνιος είχε καταγγείλει τη συμπεριφορά της αστυνομίας σε φιλάθλους της ομάδας τους. Μάλιστα δύο εξ αυτών είχαν κρατηθεί για αρκετές μέρες σε αστυνομικό τμήμα της Πόλης.

Η ανακοίνωση της Μπεσίκτας:

«Καταδικάζουμε και καταγγέλλουμε έντονα το άθλιο και προκλητικό πανό που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του εκτός έδρας αγώνα της ανδρικής ομάδας μπάσκετ Μπεσίκτας εναντίον του Πανιωνίου, ο οποίος ήταν ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, στο πλαίσιο του EuroCup, το οποίο στόχευε την ομάδα μας, τους οπαδούς μας, την τουρκική αστυνομία και τις εθνικές και ηθικές μας αξίες.

Αυτή η αποτρόπαια επίθεση δεν είναι μόνο εναντίον της Μπεσίκτας, αλλά και μια σαφής πράξη μίσους που στρέφεται κατά της τιμής, της ιστορίας και των ιερών αξιών του τουρκικού έθνους. Καμία αθλητική οργάνωση, καμία πλατφόρμα δεν μπορεί να νομιμοποιήσει την εχθρότητα, τον ρατσισμό και τις προσβολές κατά των εθνικών μας αξιών.

Δεν αποδεχόμαστε καθόλου αυτή την ανήθικη και εξωφρενική συμπεριφορά που αμαυρώνει το ενωτικό πνεύμα του αθλητισμού. Ως Μπεσίκτας, έχουμε ξεκινήσει με αποφασιστικότητα όλα τα νομικά και διοικητικά βήματα με τη διοίκηση της EuroLeague για να διασφαλίσουμε ότι οι υπεύθυνοι για αυτή την πρόκληση θα τιμωρηθούν αυστηρά και ότι παρόμοια επαίσχυντα περιστατικά δεν θα ξανασυμβούν».