Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΝΒΑ: Επέστρεψε στη δράση ο Νίκολα Τόπιτς μετά τη μάχη με τον καρκίνο
Οnsports Team 10 Φεβρουαρίου 2026, 23:32
NBA

ΝΒΑ: Επέστρεψε στη δράση ο Νίκολα Τόπιτς μετά τη μάχη με τον καρκίνο

Ο Νίκολα Τόπιτς, επιλογή πρώτου γύρου των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στο NBA Draft του 2024 (Νο12), πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στη G League το βράδυ της Δευτέρας (9/2), επιστρέφοντας στη δράση μετά τη μάχη που έδωσε για την καταπολέμηση του καρκίνου στους όρχεις.

Ο Σέρβος σημείωσε 7 πόντους και μοίρασε 7 ασίστ σε 16 λεπτά συμμετοχής με τους Οκλαχόμα Σίτι Μπλου, συμβάλλοντας στη νίκη τους με 137-135 στην παράταση απέναντι στους Σίου Φαλς Σκάιφορς.

Ο 20χρονος πλέι μέικερ δεν έχει ακόμη αγωνιστεί σε παιχνίδι κανονικής περιόδου με τους Θάντερ. Λίγες εβδομάδες πριν από το ντραφτ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο και δεν αγωνίστηκε στην ρούκι σεζόν του. Τον Οκτώβριο, ωστόσο, διαγνώστηκε με καρκίνο και υποβλήθηκε σε χημειοθεραπείες.

«Πιθανότατα πέρασε από έναν καταιγισμό συναισθημάτων», δήλωσε μετά τον αγώνα ο προπονητής των Μπλου, Ντάνιελ Ντίξον, προσθέτοντας: «Το να τον βλέπεις να χαμογελά ξανά στο παρκέ, κάνοντας αυτό που του αρέσει, αυτό που αγαπά, μαζί με τους συμπαίκτες του... υπήρχαν τόσα πολλά θετικά στοιχεία».



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Έσωσε τον βαθμό η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά δεν έστειλε για... κούρεμα τον Φρανκ Ίλετ
1 ώρα πριν Έσωσε τον βαθμό η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά δεν έστειλε για... κούρεμα τον Φρανκ Ίλετ
ΜΠΑΣΚΕΤ
Επερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή: «Επικίνδυνο το ΣΕΦ για εργαζόμενους και κόσμο»
2 ώρες πριν Επερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή: «Επικίνδυνο το ΣΕΦ για εργαζόμενους και κόσμο»
NBA
ΝΒΑ: Επέστρεψε στη δράση ο Νίκολα Τόπιτς μετά τη μάχη με τον καρκίνο
2 ώρες πριν ΝΒΑ: Επέστρεψε στη δράση ο Νίκολα Τόπιτς μετά τη μάχη με τον καρκίνο
EUROLEAGUE
Απολογήθηκε η EuroLeague για τα προβλήματα στην προπώληση των εισιτηρίων του Final 4 της Αθήνας
2 ώρες πριν Απολογήθηκε η EuroLeague για τα προβλήματα στην προπώληση των εισιτηρίων του Final 4 της Αθήνας
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved