ΝΒΑ: Επέστρεψε στη δράση ο Νίκολα Τόπιτς μετά τη μάχη με τον καρκίνο

Ο Νίκολα Τόπιτς, επιλογή πρώτου γύρου των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στο NBA Draft του 2024 (Νο12), πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στη G League το βράδυ της Δευτέρας (9/2), επιστρέφοντας στη δράση μετά τη μάχη που έδωσε για την καταπολέμηση του καρκίνου στους όρχεις.

Ο Σέρβος σημείωσε 7 πόντους και μοίρασε 7 ασίστ σε 16 λεπτά συμμετοχής με τους Οκλαχόμα Σίτι Μπλου, συμβάλλοντας στη νίκη τους με 137-135 στην παράταση απέναντι στους Σίου Φαλς Σκάιφορς.

Ο 20χρονος πλέι μέικερ δεν έχει ακόμη αγωνιστεί σε παιχνίδι κανονικής περιόδου με τους Θάντερ. Λίγες εβδομάδες πριν από το ντραφτ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο και δεν αγωνίστηκε στην ρούκι σεζόν του. Τον Οκτώβριο, ωστόσο, διαγνώστηκε με καρκίνο και υποβλήθηκε σε χημειοθεραπείες.

«Πιθανότατα πέρασε από έναν καταιγισμό συναισθημάτων», δήλωσε μετά τον αγώνα ο προπονητής των Μπλου, Ντάνιελ Ντίξον, προσθέτοντας: «Το να τον βλέπεις να χαμογελά ξανά στο παρκέ, κάνοντας αυτό που του αρέσει, αυτό που αγαπά, μαζί με τους συμπαίκτες του... υπήρχαν τόσα πολλά θετικά στοιχεία».