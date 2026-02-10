Ομάδες

Απολογήθηκε η EuroLeague για τα προβλήματα στην προπώληση των εισιτηρίων του Final 4 της Αθήνας
Οnsports Team 10 Φεβρουαρίου 2026, 22:59
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Aνακοίνωση της EuroLeague Basketball για το τεχνικό πρόβλημα που αντιμετώπισε στην προπώληση των εισιτηρίων του Final Four της Αθήνας.

Με ανακοίνωσή της το βράδυ της Τρίτης (10/2), η EuroLeague Basketball απολογήθηκε για το τεχνικό πρόβλημα στην προπώληση των εισιτηρίων για το Final Four της Αθήνας και εξήγησε ότι όσοι επηρεάστηκαν, θα ενημερωθούν απευθείας ώστε να έχουν την ευκαιρία να κλείσουν θέση στο Telekom Center Athens.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η EuroLeague Basketball ενημερώνει ότι εξετάζει τα τεχνικά ζητήματα που προέκυψαν κατά τη σημερινή προπώληση εν όψει του Final Four 2026 και εμπόδισαν ορισμένους οπαδούς να ολοκληρώσουν τις αγορές τους. Ένα νέο ειδικό παράθυρο θα ανοίξει σύντομα για όσους επηρεάστηκαν. Άπαντες θα ενημερωθούν απευθείας, με περισσότερες λεπτομέρειες.

Η EuroLeague Basketball ζητά ειλικρινά συγγνώμη για την ταλαιπωρία και επιβεβαιώνει ότι αυτό το νέο ειδικό παράθυρο θα εξασφαλίσει μια δίκαιη και ισότιμη διαδικασία αγοράς για όσους οπαδούς πληρούν τις προϋποθέσεις».



