Επερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή: «Επικίνδυνο το ΣΕΦ για εργαζόμενους και κόσμο»

Το ΚΚΕ με επερώτηση του στην Βουλή προς την Υπουργό Υγείας στάθηκε στα προβλήματα του ΣΕΦ, χαρακτηρίζοντας το φαληρικό γήπεδο επικίνδυνο για εργαζομένους και κόσμο.

Αναλυτικά η επερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή:

«Προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Θέμα: Για τη χρόνια υποστελέχωση του ΣΕΦ, που θέτει σε κίνδυνο εργαζόμενους, κοινό και φιλάθλους. Στην υπ΄ αριθμό 1011/22.04.2024 Επίκαιρη Ερώτηση επισημαίναμε τα σοβαρά προβλήματα που υπήρχαν στο ΣΕΦ και έθεταν σε κίνδυνο την ίδια τη λειτουργία του σταδίου. Σχεδόν δύο χρόνια μετά τα προβλήματα παραμένουν και μάλιστα οξύνονται.

Στο τελευταίο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Εργαζομένων, το οποίο και καταθέσαμε σε σχετική ΑΝΑΦΟΡΑ στις 22/1/2026, οι εργαζόμενοι κρούουν των κώδωνα του κινδύνου για τη χρόνια υποστελέχωση του σταδίου, που θέτει σε κίνδυνο εργαζόμενους, κοινό και φιλάθλους.

Η υποστελέχωση σε κρίσιμο τεχνικό προσωπικό, όπως ηλεκτρολόγοι-μηχανολόγοι, μηχανολόγοι-μηχανικοί, συντηρητές, υδραυλικοί, αλλά και η ανυπαρξία ουσιαστικά σε σημαντικές υπηρεσίες, φύλαξη και καθαριότητα, αναγκάζουν το υπάρχον προσωπικό να λειτουργεί εκτός των ορίων αρμοδιοτήτων του και των ευθυνών του.

Ταυτόχρονα καθιστούν τη λειτουργικότητα του σταδίου ανεπαρκή με μεγάλο ενδεχόμενο σοβαρού ατυχήματος καθώς δεν εξυπηρετούνται οι αναγκαίες τεχνικές συντηρήσεις και οι λοιπές υπηρεσίες. Η υποβάθμιση του σταδίου συντελείται στο κάδρο της παραχώρησής του στην ΚΑΕ Ολυμπιακός χωρίς μέχρι σήμερα να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι “μισό χρόνο και μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί καμία σύμβαση και παρά τις διαβεβαιώσεις ότι οι θέσεις εργασίας των υπαλλήλων δεν θα θιγούν, δεν υπάρχει κανένα απολύτως σχέδιο μετεγκατάστασης του προσωπικού σε νέο χώρο, όπως είχε εξαγγελθεί.”. Η χρόνια υποστελέχωση και απαξίωση του σταδίου έχει οδηγήσει και στις τραγικές εικόνες με το ΣΕΦ να πλημμυρίζει με την πρώτη βροχή. Προοικονομούν βέβαια και νέες πιο επικίνδυνες καταστάσεις για τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες του.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κ. Υπουργός,ποια μέτρα θα πάρει έτσι ώστε:

- Να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες σε προσωπικό σε αντιστοιχία με το οργανόγραμμα του σταδίου αλλά και να υπάρξει προγραμματισμός νέων προσλήψεων που ακολουθείται σε άλλα αθλητικά κέντρα. Να προχωρήσει η έγκριση της συλλογικής σύμβασης των εργαζόμενων που παραμένει στον αέρα.

- Να εξασφαλιστεί η ομαλή μετεγκατάσταση των εργαζόμενων σε χώρο που θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβασή τους και εργασία τους στον χώρο του γηπέδου.

Οι Βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος Μανωλάκου Διαμάντω Γκιόκας Γιάννης Δάγκα Βιβή Διγενή Σεμίνα Κανέλλη Λιάνα Κατσώτης Χρήστος Κτενά Αφροδίτη Τσοκάνης Χρήστος»