ΠΑΟΚ: «Δεν έχω δει άλλο παίκτη σαν τον Κωνσταντέλια!» - Ο Τέιλορ αποθέωσε τον «Ντέλια»
INTIME SPORTS
Onsports Team 10 Φεβρουαρίου 2026, 15:04
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: «Δεν έχω δει άλλο παίκτη σαν τον Κωνσταντέλια!» - Ο Τέιλορ αποθέωσε τον «Ντέλια»

Ο Γκρεγκ Τέιλορ αποθέωσε με δηλώσεις του τον Γιάννη Κωνσταντέλια, χαρακτηρίζοντας τον Έλληνα μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ ως έναν παίκτη που ξεχωρίζει όσο λίγοι.

Ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ παραχώρησε συνέντευξη σε ένα από τα πιο γνωστά κανάλια στην Σκωτία περί ποδοσφαίρου, το Open Goal.

Ο Τέιλορ, μεταξύ άλλων, κλήθηκε να ξεχωρίσει έναν ποδοσφαιριστή που αξίζει την απόλυτη προσοχή του φίλαθλου κοινού, με τον ίδιο να αποθεώνει τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

«Είναι απίστευτος… πραγματικά απίστευτος! Δεν μπορώ καν να τον εξηγήσω. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιον παίκτη», ανέφερε χαρακτηριστικά, για να συνεχίσει: «Είναι fearless. Δεν φοβάται τίποτα. Έχει το δικό του στυλ, που φαίνεται να μην τον νοιάζει τίποτα. Δεν μοιάζει με κανέναν παίκτη που έχω δει μέχρι τώρα. Είναι τρομακτικός!».

Ο Τέιλορ στάθηκε ιδιαίτερα και στη νοοτροπία και την προσωπικότητα του Κωνσταντέλια, επισημαίνοντας πως αυτά τα στοιχεία τον κάνουν να ξεχωρίζει ακόμη περισσότερο, πέρα από την αδιαμφισβήτητη τεχνική του κατάρτιση.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην αποβολή του Έλληνα διεθνή στο παιχνίδι με τη Λυών, στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, χαρακτηρίζοντάς την άδικη, τονίζοντας πως η συγκεκριμένη απόφαση δεν αντικατόπτριζε ούτε την πρόθεση ούτε τον τρόπο παιχνιδιού του, καθώς αγωνίζεται με πάθος αλλά χωρίς δόλο.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο ολόκληρη τη συνέντευξη του Γκρεγκ Τέιλορ:

SLANEY SPENDS 24 HOURS WITH GREG TAYLOR! | Inside PAOK Match Day With Ex Celtic Man In Greece!



