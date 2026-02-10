Παναθηναϊκός: Έτοιμος για τη ρεβάνς της Τούμπας

Οnsports Τeam

Η ομάδα του «τριφυλλιού» ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον αυριανό ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, με τον Ράφα Μπενίτεθ να γνωστοποιεί την αποστολή της ομάδας του. Επιστροφές για Ρενάτο και Τουμπά, νέο πρόβλημα για Κώτσιρα.

Με μεσημεριανή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της ρεβάνς της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου απέναντι στον ΠΑΟΚ (11/2, 20:30, Τούμπα).

Ο Παναθηναϊκός με την ψυχολογία στα ύψη μετά το σπουδαίο διπλό στο Φάληρο, επί του Ολυμπιακού, θέλει να πάει αύριο το βράδυ στην Τούμπα και να διεκδικήσει τις πιθανότητες του για ανατροπή του εις βάρος του 1-0 από τον πρώτο αγώνα και να πάρει την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με τακτική και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στα τελειώματα.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι, Τζούριτσιτς ενώ θεραπεία ακολούθησαν οι Ντέσερς, Τσιριβέγια, Σισοκό και Κώτσιρας, ο οποίος θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή του αγώνα. Στη λίστα βρίσκονται οι Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Μπόκος, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.