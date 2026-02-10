Απαγόρευση εισόδου σε Γιανάι

Οnsports Τeam

Ο Όφερ Γιανάι τιμωρήθηκε με δίμηνο αποκλεισμό από τους αγωνιστικούς χώρους για τα γεγονότα στο ματς της Χάποελ Τελ Αβίβ κόντρα στη Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Τελειωμό δεν έχουν τα προβλήματα στη Χάποελ Τελ Αβίβ, με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να αντιμετωπίζει μία πάρα πολύ σοβαρή αγωνιστική κρίση και παράλληλα ο ιδιοκτήτης της ομάδας να τιμωρείται με δίμηνο αποκλεισμό από τα γήπεδα.

Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης της ισραηλινής ομάδας έκανε το δικό του... show, όντας εκτός του επιτρεπόμενου ορίου, με τον Γιανάι να διαμαρτύρεται στους διαιτητές την ήττα της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο ισχυρός άντρας της ισραηλινής ομάδας τιμωρήθηκε με δίμηνο αποκλεισμό από τους αγωνιστικούς χώρους, ενώ θα κληθεί να πληρώσει 16.320 ευρώ.

Παράλληλα η Χάποελ Τελ Αβίβ τιμωρήθηκε με 30.000 ευρώ για τα όσα συνέβησαν.