Πένθος για τον Εργκίν Αταμάν: «Έχασε» τη μητέρα του ο προπονητής του Παναθηναϊκού
Οnsports Τeam 10 Φεβρουαρίου 2026, 09:42
EUROLEAGUE

Πένθος για τον Εργκίν Αταμάν: «Έχασε» τη μητέρα του ο προπονητής του Παναθηναϊκού

Βαρύ πένθος για τον προπονητή του Παναθηναϊκού ο οποίος «έχασε» τη μητέρα του, Γκιουλτέν. 

Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του Εργκίν Αταμάν, καθώς όπως έγινε γνωστό πριν από λίγη ώρα ο τεχνικός του Παναθηναϊκού "έχασε" τη μητέρα του, με την Τουρκική Ομοσπονδία να ανακοινώνει ουσιαστικά τη δυσάρεστη είδηση και να εκφράζει τα συλλυπητήριά της για τον χαμό της.

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Γκιουλτέν Αταμάν, μητέρας του προπονητή της Εθνικής Ανδρών, Εργκίν Αταμάν. Η Τουρκική Ομοσπονδία Μπάσκετ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους της εκλιπούσας και προσεύχεται ο Θεός να της δώσει το έλεος», αναφέρει η ανακοίνωση.



