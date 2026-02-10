Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις: «Νέα πρόταση ετοιμάζει η Φενέρμπαχτσε»

Οnsports Τeam

Δεν έχει τέλος το σίριαλ του Αμερικανού παίκτη, ο οποίος όπως όλα δείχνουν δεν έχει πάρει την οριστική του απόφαση για το που θα συνεχίσει την καριέρα του.

Στον… αέρα είναι η επόμενη μπασκετική στέγη του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, καθώς σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες και τα ρεπορτάζ από Ισραήλ, Τουρκία και Αμερική ο έμπειρος παίκτης ακόμα δεν έχει πάρει την οριστική του απόφαση για το που θα συνεχίσει την καριέρα του.

Αυτή τη στιγμή, όπως διαφαίνεται, Χάποελ Τελ Αβίβ και Φενέρμπαχτσε είναι οι επικρατέστερες ομάδες για να τον αποκτήσουν, με νέο τουρκικό δημοσίευμα, που υπογράφει ο Ερσάν Σεντάλ, να τονίζει πως η διοίκηση της Φενέμρπαχτσε είναι έτοιμοι να καταθέσει στην πλευρά του παίκτη νέα πρόταση, ακόμα πιο βελτιωμένη οικονομικά.