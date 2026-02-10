Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις: «Νέα πρόταση ετοιμάζει η Φενέρμπαχτσε»
Οnsports Τeam 10 Φεβρουαρίου 2026, 09:54
EUROLEAGUE

Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις: «Νέα πρόταση ετοιμάζει η Φενέρμπαχτσε»

Δεν έχει τέλος το σίριαλ του Αμερικανού παίκτη, ο οποίος όπως όλα δείχνουν δεν έχει πάρει την οριστική του απόφαση για το που θα συνεχίσει την καριέρα του.

Στον… αέρα είναι η επόμενη μπασκετική στέγη του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, καθώς σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες και τα ρεπορτάζ από Ισραήλ, Τουρκία και Αμερική ο έμπειρος παίκτης ακόμα δεν έχει πάρει την οριστική του απόφαση για το που θα συνεχίσει την καριέρα του.

Αυτή τη στιγμή, όπως διαφαίνεται, Χάποελ Τελ Αβίβ και Φενέρμπαχτσε είναι οι επικρατέστερες ομάδες για να τον αποκτήσουν, με νέο τουρκικό δημοσίευμα, που υπογράφει ο Ερσάν Σεντάλ,  να τονίζει πως η διοίκηση της Φενέμρπαχτσε είναι έτοιμοι να καταθέσει στην πλευρά του παίκτη νέα πρόταση, ακόμα πιο βελτιωμένη οικονομικά.



Ροή ειδήσεων

NBA
O Σιόν Τζέιμς στην κορυφή του Top-10 (vid)
15 λεπτά πριν O Σιόν Τζέιμς στην κορυφή του Top-10 (vid)
EUROLEAGUE
Euroleague: Ξεκινάει η προπώληση των εισιτηρίων για το Final Four της Αθήνας
32 λεπτά πριν Euroleague: Ξεκινάει η προπώληση των εισιτηρίων για το Final Four της Αθήνας
EUROLEAGUE
ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR: «Στεκόμαστε στο πλευρό του προπονητή μας και της οικογένειάς του»
1 ώρα πριν ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR: «Στεκόμαστε στο πλευρό του προπονητή μας και της οικογένειάς του»
EUROLEAGUE
Εφές: «Δύναμη στην οικογένεια Αταμάν»
1 ώρα πριν Εφές: «Δύναμη στην οικογένεια Αταμάν»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved