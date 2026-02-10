Ομάδες

Αυλαία στο Eurocup για τον Πανιώνιο
Οnsports Τeam 10 Φεβρουαρίου 2026, 10:00
ΜΠΑΣΚΕΤ

Αυλαία στο Eurocup για τον Πανιώνιο

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης  υποδέχεται την Μπεσίκτας στο κλειστό της Γλυφάδας (19:30) και ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση.

Αυλαία στο Eurocup ρίχνει ο Πανιώνιος. Η ομάδα του Νέναντ Μάρκοβιτς υποδέχεται στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας» της Γλυφάδας (19:30) την Μπεσίκτας στην 18η και τελευταία αγωνιστική του ομίλου της διοργάνωσης.

 Η ομάδα της Νέας Σμύρνης βρίσκεται στην τελευταία θέση του ομίλου με ρεκόρ 3-12 και σήμερα θα αγωνιστεί για τελευταία φορά στον θεσμό.

Από την άλλη η τουρκική ομάδα έχει ήδη προκριθεί στην επόμενη φάση του Eurocup και με ρεκόρ 12-5 βρίσκεται στην 2η θέση του ομίλου που τις εξασφαλίζει την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά.



