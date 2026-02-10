MVP της Stoiximan Super League ο Γιακουμάκης

Οnsports Τeam

Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του επιθετικού του ΠΑΟΚ τον τελευταίο μήνα «έχρισαν» τον Γιώργο Γιακουμάκη ως τον κορυφαίο παίκτη του πρωταθλήματος για τον Ιανουάριο.

Με 53,92% κατέκτησε «εύκολα» την κορυφή, με τους Ταρέμι και Σαγκάλ να ακολουθούν με 16 και 14% αντίστοιχα.

Ένας ΠΑΟΚ που με τον Γιακουμάκη οδηγό, παραμένει εντός και των τριών στόχων του, με τον κρητικό φορ να προσθέτει δύο τέρματα στο πρωτάθλημα, ένα στο κύπελλο, αλλά και δύο αντίστοιχα στην Ευρώπη κόντρα σε Μπέτις και Λυών.