Βόλος: Για τρίτη φορά στον πάγκο ο Μπράτσος
INTIME SPORTS
Onsports Team 10 Φεβρουαρίου 2026, 13:38
SUPER LEAGUE

Βόλος: Για τρίτη φορά στον πάγκο ο Μπράτσος

Στη γνώριμη λύση του Κώστα Μπράτσου για τον πάγκο κατέληξε ο Βόλος.

Η ήττα από τον Αστέρα στην Τρίπολη, η πέμπτη διαδοχική για το Βόλο στο πρωτάθλημα της Super League, αποδείχθηκε το τελευταίο ματς του Χουάν Φεράντο στον πάγκο της θεσσαλικής ομάδας.

Την Τρίτη (10/02) η βολιώτικη ΠΑΕ ανακοίνωσε την επιστροφή του Κώστα Μπράτσου στον πάγκο της. Ο 48χρονος προπονητής αναλαμβάνει για τρίτη φορά στην καριέρα του την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την πρόσληψη του Κώστα Μπράτσου στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Ο Κώστας Μπράτσος θα έχει για βοηθό τον Λευτέρη Κοσμαδάκη, ενώ αναλυτής της ομάδας αναλαμβάνει ο Κώστας Παρασκευόπουλος».



