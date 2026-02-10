A Bola: «Στην πόρτα της εξόδου της Ρίο Άβε ο Συλαϊδόπουλος»

Οnsports Τeam

Σύμφωνα με δημοσίευμα της A Bola, ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Στην πόρτα της εξόδου βρίσκεται ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος, όπως αναφέρει η A Bola. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πορτογαλικό δημοσίευμα, ο 47χρονος Έλληνας προπονητής φεύγει από τη Ρίο Άβε, εξαιτίας των συνεχόμενων αρνητικών αποτελεσμάτων.

Είναι χαρακτηριστικό πως στο δημοσίευμα αναφέρεται πως ο Έλληνας τεχνικός είναι σε διαπραγματεύσεις με την διοίκηση της ομάδας για τη λύση της συνεργασίας τους, με τη Ρίο Άβε να είναι στο +3 από τη γραμμή του υποβιβασμού και αυτό να έχει φέρει έντονο προβληματισμό στην ομάδα.