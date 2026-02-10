Ομάδες

ΟΦΗ: Η αποστολή του Κόντη για τη ρεβάνς με τον Λεβαδειακό
Οnsports Τeam 10 Φεβρουαρίου 2026, 13:42
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ: Η αποστολή του Κόντη για τη ρεβάνς με τον Λεβαδειακό

Η ομάδα της Κρήτης ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον μεγάλο, αυριανό, ημιτελικό στη Λιβαδειά, με τον Έλληνα τεχνικό να έχει καταλήξει στα αγωνιστικά του πλάνα.

Η… ένταση μεταξύ Λεβαδειακού και ΟΦΗ, εν όψει της ρεβάνς της Λιβαδειάς, ξεκίνησε νωρίς με την απόφαση των γηπεδούχων να δώσουν μόλις 150 εισιτήρια στους Κρητικούς οι οποίοι με ανακοίνωσή τους γνωστοποίησαν πως κατάφεραν να πάρουν περίπου 150 επιπλέον «μαγικά χαρτάκια» για τους οπαδούς τους.

Ο Χρήστος Κόντης ολοκλήρωσε την προετοιμασία της ομάδας του, με την ψυχολογία να είναι σε πολύ καλά επίπεδα μετά και την νίκη επί του Λεβαδειακού για το πρωτάθλημα, με τον Έλληνα τεχνικό να κάνει γνωστή την αποστολή των Κρητικών.

Εκτός μάχης ενόψει του σπουδαίου αγώνα με τους Βοιωτούς (11/2, 17:00) έμειναν οι Νέιρα (ατομικό), Καραχάλιος (θεραπεία), Καινουργιάκης (διεθνής με την Εθνική Νέων) και Κοντεκάς.

Η αποστολή: Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Καλαφάτης, Μαρινάκης, Γκονθάλεθ, Χατζηθεοδωρίδης, Αθανασίου, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Κανελλόπουλος, Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Χνάρης, Φούντας, Νους, Ρομάνο, Θεοδοσουλάκης, Σενγκέλια, Σαλσέδο και Ισέκα



