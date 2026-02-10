Ολυμπιακός: Ανέλαβαν την ευθύνη οι ποδοσφαιριστές – Τι τους είπε ο Μεντιλίμπαρ

INTIME SPORTS

Onsports Team

Οι παίκτες του Ολυμπιακού ανέλαβαν την ευθύνη για την εικόνα της ομάδας στο ντέρμπι «αιωνίων» με τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στη διαχείριση του αγώνα μετά το γκολ των φιλοξενούμενων.

Οι ποδοσφαιριστές των «ερυθρόλευκων» ξεκαθάρισαν ότι η ευθύνη δεν βαραίνει τον προπονητή, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «δεν φταίει ο προπονητής, εμείς φταίμε», σε μια προσπάθεια αυτοκριτικής μετά την εμφάνιση που προκάλεσε προβληματισμό.

Από την πλευρά του, ο Ισπανός τεχνικός στάθηκε στη συμπεριφορά της ομάδας μετά το γκολ του Παναθηναϊκού, επισημαίνοντας προς τους παίκτες του: «Δεν μπορώ να καταλάβω τι κάναμε μετά το γκολ. Ήταν σαν να χάσαμε τη συγκέντρωσή μας».

Παρά την απογοήτευση, οι παίκτες του Ολυμπιακού έδωσαν το σύνθημα για άμεση αντίδραση, υπογραμμίζοντας πως οι ίδιοι θα αναλάβουν την προσπάθεια για αναστροφή της κατάστασης, αρχής γενομένης από την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό στη Λιβαδειά (14/2, 19:30).

Τέλος, το τεχνικό επιτελείο έδωσε ρεπό στους ποδοσφαιριστές για την Τρίτη (10/2), ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες ανάσες, με την προετοιμασία για το παιχνίδι να εντείνεται από την Τετάρτη (11/2).