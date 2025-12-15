Ομάδες

Επέστρεψε στην Ελλάδα ο Ρουί Βιτόρια
Onsports Team 15 Δεκεμβρίου 2025, 21:46
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Παναθηναϊκός

Επέστρεψε στην Ελλάδα ο Ρουί Βιτόρια

Στην Ελλάδα βρίσκεται ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού.

Ο Ρουί Βιτόρια βρέθηκε στον πάγκο του Παναθηναϊκού για σχεδόν 11 μήνες.

Είχε αναλάβει τους «πράσινους» στις 31 Οκτωβρίου 2024, αντικαθιστώντας τον Ντιέγκο Αλόνσο και οδήγησε το Τριφύλλι στην κατάκτηση της 2ης θέσης στο πρωτάθλημα και της εξασφάλισης των προκριματικών του Champions League.

Ξεκίνησε τη φετινή σεζόν με μεγάλες φιλοδοξίες, αλλά οι σημαντικές απώλειες βαθμών στο πρωτάθλημα, άφησαν τον Παναθηναϊκό μακριά από τη διεκδίκηση του τίτλου και οδήγησαν στην απομάκρυνσή από τον πάγκο της ομάδας τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Σε αυτό το διάστημα, ωστόσο, ο Πορτογάλος δέθηκε πολύ με τη χώρα μας και το επιβεβαίωσε με μια ανάρτησή του στο Instagram τη Δευτέρα (15/12).

Ο Βιτόρια επέστρεψε στην Ελλάδα και επισκέφθηκε τον Πόρο και την Αίγινα, πριν κάνει μια απογευματινή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας.

«Ελλάδα! Η χώρα που πάντα με υποδεχόταν τόσο θερμά! Αφού απολαύσαμε την ομορφιά των νησιών της Αίγινας και του Πόρου, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από ένα τέλειο απόγευμα στην Αθήνα», ανέφερε ο Πορτογάλος στην ανάρτησή του.



