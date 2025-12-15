Ο Μέσι ολοκλήρωσε την πολυτάραχη περιοδεία του στην Ινδία

Onsports Team

O Λιονέλ Μέσι ολοκλήρωσε τη Δευτέρα (15/12) την περιοδεία του σε τέσσερις πόλεις της Ινδίας με μια σύντομη εμφάνιση στο στάδιο Arun Jaitley του Νέου Δελχί, όπου ένα πολυάριθμο πλήθος αποθέωσε τον Αργεντινό σούπερ σταρ.

Το πιο πυκνοκατοικημένο έθνος του κόσμου είχε προσωρινά αφήσει στην άκρη την εμμονή του με το κρίκετ και βυθίστηκε σε μια «Μανία Μέσι» από τότε που ο οκτώ φορές νικητής της «Χρυσής Μπάλας» έφτασε αργά την Παρασκευή με χιλιάδες οπαδούς να περιμένουν έξω από το αεροδρόμιο στην Καλκούτα.

Η εκδήλωση του Σαββάτου στην Καλκούτα, ωστόσο, κατέληξε σε χάος με εξαγριωμένους οπαδούς να πετάνε καθίσματα και να εισβάλλουν στο γήπεδο, αφού οι τοπικοί πολιτικοί βρέθηκαν στην εκδήλωση. Ο επικεφαλής διοργανωτής συνελήφθη από την αστυνομία.

Οι εκδηλώσεις στο Χαϊντεραμπάντ και τη Βομβάη με τον 38χρονο Μέσι και τους συμπαίκτες του στην Ίντερ Μαϊάμι, Λουίς Σουάρες και Ροντρίγκο ντε Πολ, πραγματοποιήθηκαν χωρίς προβλήματα και δεν υπήρξε καμία διαφορά στο Δελχί.

«Ήταν μια ονειρεμένη στιγμή που έγινε πραγματικότητα για εμάς να τον παρακολουθήσουμε με σάρκα και οστά», δήλωσε για τον Μέσι, ο οποίος παρακολούθησε την εκδήλωση μαζί με τη σύζυγό του και τους δύο γιους του.

«Ταξιδέψαμε στη Ρωσία για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018, αλλά δεν μπορέσαμε να βρούμε εισιτήρια για κανέναν από τους αγώνες της Αργεντινής εκεί. Τουλάχιστον είδαμε τον Μέσι εδώ», δήλωσε, του οποίου ολόκληρη η οικογένεια εμφανίστηκε με φανέλες της Αργεντινής.

Το κρίκετ, ωστόσο, κατάφερε να μπει...κρυφά στις διαδικασίες.

Οι Μέσι, Σουάρες και Ντε Πολ έλαβαν φανέλες της ινδικής ομάδας κρίκετ από τον πρόεδρο του Διεθνούς Συμβουλίου Κρίκετ, Τζέι Σαχ, μαζί με εισιτήρια για το Παγκόσμιο Κύπελλο Twenty20 της επόμενης χρονιάς στην Ινδία και τη Σρι Λάνκα.

Η δημοσιότητα γύρω από την επίσκεψη του Μέσι έρχεται σε αντίθεση με τη γενική απαισιοδοξία που επικρατεί γύρω από την κατάσταση του ινδικού ποδοσφαίρου.

Η χώρα κατατάσσεται χαμηλά στην 142η θέση στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA.