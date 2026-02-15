Ομάδες

Κηφισιά: Επιστρέφει με ΟΦΗ ο Χριστόπουλος
Onsports Team 15 Φεβρουαρίου 2026, 02:21
SUPER LEAGUE / Κηφισιά

Κηφισιά: Επιστρέφει με ΟΦΗ ο Χριστόπουλος

Η αποστολή του Σεμπάστιαν Λέτο για το ματς με την ομάδα της Κρήτης – Ποιοι απουσιάζουν από το ματς για την ομάδα των βορείων προαστίων.

Η Κηφισιά θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης (Κυριακή 15/2, 17:30), στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Η ομάδα των Βορείων Προαστίων ευελπιστεί να φτάσει στην πρώτη της νίκη μέσα στο 2026, αλλά ο Σεμπάστιαν Λέτο έχει να διαχειριστεί δυο απουσίες. Ο Γιάκουμπ Πόκορνι είναι εκτός λόγω του τραυματισμού του στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, ενώ ο Λούκας Βιγαφάνιες δεν είναι διαθέσιμος λόγω ίωσης. Παράλληλα, ο Σεμπάστιαν Μούσιολικ έμεινε εκτός αποστολής για λόγους τακτικής αλλά επέστρεψε σε αυτή έχοντας ξεπεράσει τον τραυματισμό του ο Απόστολος Χριστόπουλος.

Αναλυτικά η αποστολή της Κηφισιάς:

Ξενόπουλος, Ραμίρεζ, Σιμόν, Χουχούμης, Μποτία, Κονατέ, Μαϊντάνα, Ούγκο Σόουζα, Πέτκοφ, Λαρουσί, Πόμπο, Μπένι, Έμπο, Ρουκουνάκης, Ρούμπεν Πέρεθ, Πόθας, Αμανί, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Χριστόπουλος, Ζέρσον Σόουζα, Νούνελι, Μίγιτς.



