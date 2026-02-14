Super League: Η βαθμολογία μετά τη νέα γκέλα του Ολυμπιακού και πριν το ντέρμπι ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

Onsports Team

Νέα απώλεια βαθμών για τον Ολυμπιακό, καθώς έμεινε στο 0-0 με τον Λεβαδειακό στο «Λ. Κατσώνης» και φαίνεται πως χάνει… έδαφος στη «μάχη» του τίτλου στην Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» παρουσιάστηκαν για μία ακόμα φορά μακριά από τον καλό τους «εαυτό» και σε συνδυασμό με την εξαιρετική τακτική προσέγγιση του αγώνα από τους γηπεδούχους, «κόλλησαν» στο «λευκό» 0-0.

Με το βαθμό αυτό, οι Πειραιώτες μείωσαν στον έναν πόντο από την πρωτοπόρο ΑΕΚ και αύξησαν τη διαφορά στους δύο από τον ΠΑΟΚ που ακολουθεί, τη στιγμή που οι δύο «Δικέφαλοι» θα αναμετρηθούν την Κυριακή (15/02) στην Τούμπα, με τους «ασπρόμαυρους» να έχουν κι ένα ματς λιγότερο.

Παράλληλα, έδαφος στη… μάχη της 8άδας έχασαν και οι Βόλος και Άρης, καθώς αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, τη στιγμή που ο Παναιτωλικός έκανε σημαντικό βήμα παραμονής με την επικράτησή του 3-1 επί του Αστέρα AKTOR στο Αγρίνιο.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής:

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

Παναιτωλικός - Αστέρας AKTOR 3-1

Λεβαδειακός - Ολυμπιακός 0-0

Βόλος - Άρης 1-1

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

17:30 Κηφισιά - ΟΦΗ (Cosmote Sport 1HD)

19:30 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (Novasports Prime)

21:00 Παναθηναϊκός - ΑΕΛ Novibet (Cosmote Sport 1HD)

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

18:00 Ατρόμητος - Πανσερραϊκός (Novasports Prime)

Η βαθμολογία (σε 20 αγώνες)

1. ΑΕΚ 48

2. Ολυμπιακός 47 -21 αγ.

3. ΠΑΟΚ 45 -19 αγ.

4. Λεβαδειακός 39 -21 αγ.

5. Παναθηναϊκός 32 -19 αγ.

6. Άρης 27 -21 αγ.

7. Βόλος 26 -21 αγ.

8. ΟΦΗ 24 -19 αγ.

9. Παναιτωλικός 21 -21 αγ.

10 .Ατρόμητος 20

11. Κηφισιά 19 -19 αγ.

12. ΑΕΛ Novibet 19

13. Αστέρας AKTOR 16 -21 αγ.

14. Πανσερραϊκός 8

Επόμενη αγωνιστική (22η)

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

17:00 Αστέρας AKTOR - Ατρόμητος

17:00 Ολυμπιακός - Παναιτωλικός

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

16:00 ΟΦΗ - Παναθηναϊκός

16:00 Πανσερραϊκός - Βόλος

18:00 ΑΕΛ Novibet - ΠΑΟΚ

19:00 Άρης - Κηφισιά

20:00 ΑΕΚ - Λεβαδειακός