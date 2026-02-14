Ομάδες

ΑΕΛ: Χωρίς Μελίσσα και Σουρλή στη Λεωφόρο
Onsports Team 14 Φεβρουαρίου 2026, 23:37
SUPER LEAGUE / Α.Ε. Λάρισας

Η αποστολή της ομάδας της Λάρισας για το ματς στην έδρα του Παναθηναϊκού το βράδυ της Κυριακής (15/2).

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ΑΕΛ για το παιχνίδι με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στο «Απόστολος Νικολαΐδης» για την 21η Αγωνιστική της Super League (15/2, 21:00).

Ο Σάββας Παντελίδης άφησε εκτός αποστολής τους ανέτοιμους Γκαέλ Κακουτά και Λαζάρ Ρόσιτς, όπως και τον Βασίλη Σουρλή που και τιμωρημένος είναι έχοντας συμπληρώσει κάρτες, αλλά και τραυματίας. Εκτός λόγω ενοχλήσεων έμεινε και ο τερματοφύλακας Νίκος Μελίσσας.

Αναλυτικά οι 21 παίκτες που επέλεξε ο Έλληνας τεχνικός είναι οι:

Αναγνωστόπουλος, Βενετικίδης, Μασόν, Αποστολάκης, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Παντελάκης, Μπατουμπινσικά, Όλαφσον, Κοσονού, Σίστο, Ατανάσοφ, Ναόρ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Μούργος, Πασάς, Γκαράτε, Ενγκόι.

 



