Water Polo: Συνεχίζουν με το απόλυτο νικών Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός
Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες του πρωταθλήματος της υδατοσφαίρισης των ανδρών.
Με το απόλυτο «14 στα 14» ολοκλήρωσαν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός την πρώτη φάση της Waterpolo League. Οι «πράσινοι» ξεπέρασαν εύκολα με 17-8 το εμπόδιο του Εθνικού και συνεχίζουν να οδηγούν την «κούρσα» στον Α΄ όμιλο, όπως και οι «ερυθρόλευκοι» που νίκησαν 26-15 τον αξιόμαχο Απόλλωνα.
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ
Βουλιαγμένη-Χανιά 24-10
Χίος-ΝΟ Πατρών 17-5
Παναθηναϊκός-Εθνικός 17-8
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/2
18:15 Παλ. Φάληρο-Πανιώνιος
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Παναθηναϊκός 271-112 42
Βουλιαγμένη 246-126 36
Πανιώνιος 238-167 27 -13αγ.
Παλαιό Φάληρο 136-178 19 -13αγ.
Χίος 158-200 16
Εθνικός 163-208 15
ΝΟ Πατρών 142-266 4
Χανιά 129-226 4
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
Ολυμπιακός-Απόλλων Σμύρνης 26-15
Περιστέρι-ΟΦΘ 18-9
Υδραϊκός-Γλυφάδα 13-11
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2
19:00 Λάρισα-ΠΑΟΚ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ολυμπιακός 331-106 42
Απόλλων Σμύρνης 315-149 36
ΠΑΟΚ 195-164 24 -13αγ.
Γλυφάδα 174-219 18
Περιστέρι 168-196 18
Υδραϊκός 170-178 18
ΟΦΘ 141-258 9
Λάρισα 105-329 0 -13αγ.