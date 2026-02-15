Ομάδες

Water Polo: Συνεχίζουν με το απόλυτο νικών Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός
Onsports Team 15 Φεβρουαρίου 2026, 00:05
Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες του πρωταθλήματος της υδατοσφαίρισης των ανδρών.

Με το απόλυτο «14 στα 14» ολοκλήρωσαν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός την πρώτη φάση της Waterpolo League. Οι «πράσινοι» ξεπέρασαν εύκολα με 17-8 το εμπόδιο του Εθνικού και συνεχίζουν να οδηγούν την «κούρσα» στον Α΄ όμιλο, όπως και οι «ερυθρόλευκοι» που νίκησαν 26-15 τον αξιόμαχο Απόλλωνα.

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

Βουλιαγμένη-Χανιά 24-10

Χίος-ΝΟ Πατρών 17-5

Παναθηναϊκός-Εθνικός 17-8

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/2

18:15 Παλ. Φάληρο-Πανιώνιος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Παναθηναϊκός 271-112 42

Βουλιαγμένη 246-126 36

Πανιώνιος 238-167 27 -13αγ.

Παλαιό Φάληρο 136-178 19 -13αγ.

Χίος 158-200 16

Εθνικός 163-208 15

ΝΟ Πατρών 142-266 4

Χανιά 129-226 4

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

Ολυμπιακός-Απόλλων Σμύρνης 26-15

Περιστέρι-ΟΦΘ 18-9

Υδραϊκός-Γλυφάδα 13-11

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2

19:00 Λάρισα-ΠΑΟΚ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ολυμπιακός 331-106 42

Απόλλων Σμύρνης 315-149 36

ΠΑΟΚ 195-164 24 -13αγ.

Γλυφάδα 174-219 18

Περιστέρι 168-196 18

Υδραϊκός 170-178 18

ΟΦΘ 141-258 9

Λάρισα 105-329 0 -13αγ.



