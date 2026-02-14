Volley League Γυναικών: Συνεχίζει αήττητος ο Παναθηναϊκός

Onsports Team

Οι «πράσινες» επικράτησαν 3-1 στο Μετς του ΑΟ Θήρας και παραμένουν χωρίς απώλειες στην κορυφή – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.

Ο Παναθηναϊκός κράτησε το αήττητό του στη Volley League γυναικών, νικώντας με 3-1 σετ τον ΑΟ Θήρας στο κλειστό του Μετς, για την 18η αγωνιστική και πλησίασε ακόμη περισσότερο την πρώτη θέση της κανονικής περιόδου.

Οι «πράσινες», σαφώς επηρεασμένες από τον πρόσφατο αποκλεισμό τους στο κύπελλο, αντιμετώπισαν αντίσταση από την ομάδα της Σαντορίνης, η οποία πάλεψε με στόχο να πάρει βαθμούς και να παραμείνει σε ασφαλή απόσταση από τους διώκτες της για την τέταρτη θέση.

Η Θήρα ισοφάρισε σε 1-1 σετ και προηγήθηκε με 13-17 στο τρίτο, αλλά ο Παναθηναϊκός ανέτρεψε την κατάσταση, κατακτώντας τελικά το τρίτο σετ και τη νίκη, σε ένα ματς που κράτησε σχεδόν δύο ώρες.

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία:

Άρης - Μίλων 2-3 (25-22, 25-14, 14-25, 20-25, 12-15)

Παναθηναϊκός - ΑΟ Θήρας 3-1 (25-20, 23-25, 25-23, 25-22)

ΖΑΟΝ - ΠΑΟΚ 0-3 (24-26, 22-25, 16-25)

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-3 (16-25, 19-25, 25-19, 14-25)

Πανιώνιος - Μαρκόπουλο 3-0 (25-12, 25-21, 25-22)

Ηλυσιακός - Θέτις 0-3 (20-25, 25-27, 10-25)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΣΕΤ ΒΑΘ.

Παναθηναϊκός 54-14 50

Ολυμπιακός 49-17 45

Πανιώνιος 45-24 41

ΑΟ Θήρας 42-27 33

ΠΑΟΚ 39-29 31

ΖΑΟΝ 34-36 27

ΑΕΚ 33-35 25

Θέτις Βούλας 37-40 25

Μίλωνας 26-42 20

Άρης 18-47 12

Μαρκόπουλο 21-49 11

Ηλυσιακός 12-50 6