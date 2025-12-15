ΠΣΑΤ: Οι υποψήφιοι για τα βραβεία των κορυφαίων της χρονιάς

Onsports Team

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου ανακοίνωσε τους τρεις υποψήφιους ανά κατηγορία για τα βραβεία των κορυφαίων του 2025 στον ελληνικό αθλητισμό, τα οποία θα απονεμηθούν τη Δευτέρα 22/12 (18:30), στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, μεταξύ των μελών του ΠΣΑΤ, το βραβείο του κορυφαίου αθλητή διεκδικούν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (μπάσκετ), ο Εμμανουήλ Καραλής (στίβος) και ο Στέφανος Ντούσκος (κωπηλασία), ενώ για το αντίστοιχο βραβείο για την κορυφαία αθλήτρια υποψήφιες είναι δύο πολίστριες, οι αδελφές Βάσω και Ελευθερία Πλευρίτου, καθώς η Μαρία Πρεβολαράκη (πάλη).

Επικρατέστερες για το βραβείο της καλύτερης ομάδας είναι οι εθνικές ομάδες μπάσκετ ανδρών και υδατοσφαίρισης ανδρών και γυναικών και αντίστοιχα οι προπονητές τους, Βασίλης Σπανούλης, Θοδωρής Βλάχος και Χάρης Παυλίδης, διεκδικούν τον τίτλο του κορυφαίου.

Στην κατηγορία των αθλητών με αναπηρία, υποψήφιοι είναι ο Νάσος Γκαβέλας (στίβος), ο Παύλος Λιότσος (ταεκβοντό κωφών) και ο Αντώνης Τσαπατάκης (κολύμβηση), στις αθλήτριες με αναπηρία η Δήμητρα Κοροκίδα (ταεκβοντό), η Λήδα Μαρία Μανθοπούλου (στίβος) και η Ελένη Νέστορα (ταεκβοντό) και για την κορυφαία ομάδα αθλητών με αναπηρία η εθνική ομάδα μπάσκετ κωφών ανδρών και οι Γρηγόρης Πολυχρονίδης/Δήμητρα Παπαδοπούλου (μπότσια).

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας από την τέταρτη θέση και κάτω:

ΑΝΔΡΕΣ: 4. Κουγιουμτσίδης Γιώργος (πάλη) 91. 5. Πετρούνιας Λευτέρης (ενόργανη γυμναστική) 55, 6. Χρήστου Απόστολος (κολύμβηση) 46, 7. Κουρουγκλιέφ Νταουρέν (πάλη) 15, 8. Κακουλάκης Βασίλης (κολύμβηση) 5, 9. Χαλκιαδάκης Χαράλαμπος (σκοποβολή) 5, 10. Ανδριαδάκης Φίλιππος (κολύμβηση) 4, 11. Κακουλάκης Νίκος (κολύμβηση) 4, 12. Αθανασιάδης Καούδης Άγγελος (κωπηλασία) 4, 13. Σεχίδης Φίλιππος (μοντέρνο πένταθλο) 4, 14. Παππάς Νικόλαος (ιστιοπλοϊα) 4, 15. Ντούμας Ευάγγελος Ευφραίμ (κολύμβηση) 3, 16. Σίσκος Απόστολος (κολύμβηση) 3, 17. Χουρδάκης Κωνσταντής (κολύμβηση) 3, 18. Αργυράκης Χρήστος (καράτε) 3, 19. Μαυρομμάτης Νίκος (σκοποβολή) 3, 20. Νικολαντωνάκης Ευφραίμ (σκοποβολή) 3, 21. Κολιτσόπουλος Αρίωνας (πάλη) 2, 22. Δημόπουλος Στέφανος (κανόε καγιάκ) 2, 23. Ξένος Χρήστος Στέφανος (καράτε) 1, 24. Μπαλιώτης Γιώργος (καράτε) 1.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 4. Τριχά Φωτεινή (υδατοσφαίριση) 88, 5. Κατζουράκη Εμμανουέλα (σκοποβολή) 74, 6. Ξενάκη Έλενα (υδατοσφαίριση) 57, 7. Τζένγκο Ελίνα (στίβος) 56, 8. Εμμανουηλίδου Πολυνίκη (στίβος) 38, 9. Βασιλάκη Άρτεμις (κολύμβηση) 35, 10. Σταματοπούλου Ιωάννα (υδατοσφαίριση) 32, 11. Δαμασιώτη Γεωργία (κολύμβηση) 32, 12. Γεωργιάδου Δέσποινα (ξιφασκία) 32, 13. Στρατουδάκη Μαρία (άρση βαρών) 26, 14. Κυδωνάκη Κυριακή (καράτε) 17, 15. Κοντού Δήμητρα Ελένη (Μηλένα) (κωπηλασία) 17, 16. Τελτσίδου Ελισάβετ (τζούντο) 16, 17. Γκίκα Ερμιόνη (ιστιοπλοϊα) 12, 18. Λυκομήτρου Βάλια (κωπηλασία) 11, 19. Ραφαηλίδου Μαρία (στίβος) 9, 20. Πατσούρα Μαρία Ίλια (μοντέρνο πένταθλο) 9, 21. Μυτιληναίου Ιόλη (ιππασία) 9, 22. Μαρκαντωνάκη Άννα Μαρία (σκοποβολή) 8, 23. Διαβάτη Ελένη (κωπηλασία) 5, 24. Καραβασίλη Ισμήνη Μαρία (καλλιτεχνική κολύμβηση) 3, 25. Κουρούση Άννα Καλλιόπη (Αλίνα) (ξιφασκία) 2.

ΟΜΑΔΕΣ: Ολυμπιακός Άνδρες Ποδόσφαιρο 48, 5. ΑΕΚ Γυναίκες ποδόσφαιρο 30, 6. ΠΑΟΚ Άνδρες Καλαθοσφαίριση 16, 7. Κοντού Δήμητρα Ελένη (Μηλένα) & Λυκομήτρου Βάλια (κωπηλασία) 16, 8. Εθνική Άνδρες Βόλεϊ 14, 9. Αλεξόγλου Ελένη & Πασχαλάκη Μυρτώ (μπιτς βόλεϊ) 12, 10. Εθνική Γυναίκες Βόλεϊ 11, 11. Παναθηναϊκός Άνδρες Καλαθοσφαίριση 11, 12. Κοντού Δήμητρα Ελένη (Μηλένα) & Φίτσιου Ζωή (κωπηλασία) 9, 13. Εθνική Νέων Γυναικών U20 Υδατοσφαίριση 7, 14. Μουρατίδου Πασχαλίνα & Λιόλιου Γαβριέλα (κωπηλασία) 6, 15. Ολυμπιακός Γυναίκες καλαθοσφαίριση 5, 16. Μουρατίδου Πασχαλίνα & Διαβάτη Ελένη (κωπηλασία) 5, 17. Φίτσιου Ζωή & Αναστασιάδου Ευαγγελία (κωπηλασία) 5, 18. Ομαδικό Ανδρών σκοποβολή 4, 19. Εθνική Άνδρες Γκολφ 3, 20. Εθνική Γυναίκες Καλλιτεχνική Κολύμβηση 3, 21. Εθνική Άνδρες Πινγκ Πονγκ 2, 22. Ολυμπιακός Έφηβοι ποδόσφαιρο 2, 23. Γιαννούλης Κωνσταντίνος & Μουσελίμης Ιάσονας (κωπηλασία) 1.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: 4. Καραλής Χαράλαμπος & Στεπάνσκι Μαρτσίν (στίβος) 104, 5. Μεντιλίμπαρ Χοσέ Λουίς (ποδόσφαιρο) 77, 6. Ποστιλιόνε Τζιάνι (κωπηλασία) 52, 7. Αταμάν Εργκίν (καλαθοσφαίριση) 32, 8. Μπαρτζώκας Γιώργος (καλαθοσφαίριση) 25, 9. Ιακωβίδης Θέμης (πάλη) 16, 10. Σαλαβαντάκης Γιώργος (σκοποβολή) 16, 11. Σουρδής Γιώργος (κολύμβηση) 12, 12. Μποτσκαριώβ Γιώργος (στίβος) 8, 13. Βελέντζας Παναγιώτης (κολύμβηση) 6, 14. Ράφτης Δημήτρης (ενόργανη γυμναστική) 5, 15. Καλλιτσάρης Τάσος (κολύμβηση) 4, 16. Μπακούση Βάνα (κολύμβηση) 4, 17. Οικονόμου Άκης (κολύμβηση) 3, 18. Δαμασιώτης Γιώργος (κολύμβηση) 2, 19. Ζαφειριάδης Στέφανος (κολύμβηση) 2, 20. Παριγέι Μοησέν (πάλη) 2.

ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: 4. Μιλάνος Νικόλαος Κυπριανός (ταεκβοντό) 58, 5. Μιχαλεντζάκης Δημοσθένης (κολύμβηση) 56, 6. Ιωσηφίδης Νίκος (πάλη κωφών) 56, 7. Κωνσταντινίδης Αθανάσιος (στίβος) 41, 8. Κουλούμογλου Πασχάλης (άρση βαρών) 27, 9. Αβραμίδης Ιωάννης (στίβος) 21, 10. Σκούρτης Αλέξανδρος Διαμαντής (στίβος) 13, 11. Τζούνης Κωνσταντίνος (στίβος) 11, 12. Τουρκοχωρήτης Κωνσταντίνος (στίβος) 4.

ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: 4. Πασχαλίδου Θεοδώρα (τζούντο) 155, 5. Γιαλλούρου Αλεξάνδρα (ταεκβοντό κωφών) 67.

Η καθιερωμένη εκδήλωση βράβευσης των κορυφαίων πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιά. Χορηγός επικοινωνίας είναι το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και η «netway» και χορηγός μετάδοσης η ΕΡΤ.