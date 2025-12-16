Super League: Η «απάντηση» Λανουά σε Ολυμπιακό για Άρη - «Κανένα πέναλτι, κίτρινη σε Μόντσου»

Eurokinissi Sports

Έντονα ήταν τα παράπονα των ανθρώπων του Ολυμπιακού για τη διαιτησία του Σβεν Γιαμπλόνσκι στο ντέρμπι της Κυριακής (14/12) με τον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης», κυρίως για τη φάση του χεριού του Ράτσιστς εντός «κίτρινης» περιοχής και του μαρκαρίσματος του Μόντσου στον Τσικίνιο.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της ΚΕΔ, στην ανάλυσή του, υποστήριξε πως σωστά δεν υποδείχθηκε πέναλτι για τη φάση του Σέρβου μέσου, ενώ τόνισε πως κακώς δεν σφυρίχθηκε φάουλ στο μαρκάρισμα του Ισπανού του Άρη, ο οποίος έπρεπε να αντικρίσει την κίτρινη κάρτα και όχι την κόκκινη.

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος αρχιδιαιτητής σχολίασε:

Την κόκκινη στον Φαντιγκά με το τάκλιν πάνω στον Ταρέμι: «Εδώ ο αμυντικός του Άρη υποπίπτει σε φάουλ ανατρέποντας τον αντίπαλό του, ο οποίος έχει παίξει πρώτος την μπάλα και του στερεί μία προφανή ευκαιρία για γκολ. Σε αυτή την περίπτωση περιμένουμε παρέμβαση του VAR για να διορθώσει την απόφαση του διαιτητή, όπως κι έγινε».

Το χέρι του Ράτσιτς: «Σε αυτή την περίπτωση ο παίκτης του Άρη παίζει πρώτα την μπάλα με το πόδι, αυτή αλλάζει εντελώς πορεία και βρίσκει τυχαία στο αριστερό του χέρι. Η σωστή απόφαση που περιμένουμε είναι να συνεχιστεί το παιχνίδι. Αν ο διαιτητής καταλόγιζε πέναλτι, θα περιμέναμε παρέμβαση του VAR για να το ακυρώσει».

Το μαρκάρισμα του Μόντσου πάνω στον Τσικίνιο: «Εδώ ο παίκτης του Άρη υποπίπτει σε καθαρό φάουλ πατώντας τη φτέρνα του αντιπάλου χωρίς ταχύτητα και υψηλή ένταση. Ο διαιτητής λανθασμένα άφησε πλεονέκτημα σε αυτή την περίπτωση, καθώς θα ήταν προς όφελος της ομάδας να καταλογίσει φάουλ και κίτρινη κάρτα για ριψοκίνδυνο μαρκάρισμα».

Τη φάση με τον Ντεσπόντοφ στην περιοχή και την απόφαση για θέατρο: «Σε αυτή την περίπτωση ο διαιτητής καταλόγισε έμμεσο φάουλ και κίτρινη κάρτα για θέατρο. Στη συνέχεια, ο VAR έκανε λανθασμένη παρέμβαση για ενδεχόμενη περίπτωση πέναλτι. Ο διαιτητής σωστά διατήρησε την προηγούμενη απόφασή του, θεωρώντας ότι ο παίκτης του ΠΑΟΚ έπαιξε την μπάλα και ξεκίνησε να πέφτει χωρίς καμία επαφή με τον αντίπαλο».