Πρόστιμο-ρεκόρ στην Τσέλσι για παραβιάσεις κανονισμών της Premier League

Πρόστιμο «μαμούθ», ύψους 10,75 εκατ. λιρών (περίπου 12,5 εκατ. ευρώ), επέβαλε η Premier League στην Τσέλσι, για παραβίαση κανονισμών σχετιζόμενων με τις οικονομικές αναφορές, τις επενδύσεις τρίτων μερών και την ανάπτυξη νεαρών παικτών.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόστιμο στην ιστορία του πρωταθλήματος, σχεδόν διπλάσιο από το προηγούμενο ρεκόρ των 5,5 εκατ. λιρών, που είχε καταλογιστεί το 2007 στη Γουέστ Χαμ. Στον λονδρέζικο σύλλογο επιβλήθηκε επίσης απαγόρευση μεταγραφών για ένα χρόνο, αλλά με διετή αναστολή, καθώς και μία άμεσα εφαρμόσιμη ποινή απαγόρευσης μεταγραφών στην ακαδημία για διάστημα εννέα μηνών.

Η τιμωρία της Τσέλσι αφορά παραβιάσεις που έγιναν κατά την περίοδο που οι «μπλε» βρίσκονταν στην ιδιοκτησία του Ρόμαν Αμπράμοβιτς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Premier League, μάλιστα, η τωρινή διοίκηση ήταν αυτή που ανέφερε, το 2022, ότι είχε στοιχεία για πιθανές παραβιάσεις κανονισμών. Υπήρξαν δύο ξεχωριστές πειθαρχικές διαδικασίες, μέσω των οποίων αποκαλύφθηκε ότι, μεταξύ του 2011 και του 2018, υπήρξαν πληρωμές από τρίτα μέρη, σχετιζόμενα με την Τσέλσι, προς ποδοσφαιριστές, μη αδειοδοτημένους μάνατζερ και άλλα πρόσωπα.

«Οι πληρωμές αυτές δεν γνωστοποιήθηκαν έγκαιρα στις ρυθμιστικές αρχές, περιλαμβανομένης της Premier League. Οι πληρωμές αυτές έγιναν προς όφελος της Τσέλσι και θα έπρεπε να είχαν αντιμετωπιστεί σαν να είχαν γίνει από το σύλλογο» αναφέρει μεταξύ άλλων η διοργανώτρια αρχή του αγγλικού πρωταθλήματος, προσθέτοντας ότι υπήρξε επίσης «μια σειρά επανυπολογισμών των ιστορικών οικονομικών υποβολών του συλλόγου».

Μία δεύτερη έρευνα, επίσης κατόπιν αιτήματος της νυν ιδιοκτησίας, έδειξε ότι υπήρξαν παραβιάσεις των κανονισμών που αφορούν τα τμήματα ανάπτυξης, σχετιζόμενες με τις εγγραφές παικτών στις ακαδημίες μεταξύ του 2019 και του 2022.