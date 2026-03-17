Ράγιο Βαγιεκάνο: Έσωσε την παρτίδα στο 94' η πιθανή αντίπαλος της ΑΕΚ

Η Ράγιο Βαγιεκάνο των δέκα παικτών κατάφερε να ισοφαρίσει 1-1 τη Λεβάντε και να πάρει βαθμολογική ανάσα.

Το buzzer beater του Πατέ Σις στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων κράτησε «όρθια» τη Ράγιο Βαγιεκάνο απέναντι στη Λεβάντε, με το τελικό 1-1 να σφραγίζει τις προσπάθειες των 22 παικτών στο «Βαγέκας».

Στην αναμέτρηση με την οποία έπεσε η «αυλαία» της 28ης αγωνιστικής της LaLiga, η ομάδα από τη Βαλένθια έφτασε μία ανάσα από το να φύγει με ένα μεγάλο «διπλό» από τη Μαδρίτη, που θα την έφερνε στο -3 από την 17η Αλαβές, ενώ απομένουν 10... στροφές για το φινάλε της σεζόν.

Η αποβολή του Μεντί στο ξεκίνημα του β' μέρους δεν πτόησε τους γηπεδούχους, που κατάφεραν στο 90'+4 να βρουν το γκολ της ισοφάρισης με τον Σενεγαλέζο, Σις, ο οποίος είχε περάσει λίγα λεπτά νωρίτερα στον αγωνιστικό χώρο. Με το βαθμό αυτό η πιθανή αντίπαλος της ΑΕΚ στους προημιτελικούς του Conference League (εφόσον προκριθούν και οι δύο ομάδες) ξέφυγε με +6 βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 28ης αγωνιστικής της La Liga:

Αλαβές-Βιγιαρεάλ 1-1

(40΄αυτ. Μαρίν - 90+8΄ Πεπέ)

Τζιρόνα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-0

(4΄ Ρινκόν, 77΄ Ουναϊ, 90+2΄ Ετσεβέρι)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Χετάφε 1-0

(8΄ Μολίνα)

Οβιέδο-Βαλένθια 1-0

(30΄ Κόστας)

Ρεάλ Μαδρίτης-Ελτσε 4-1

(39΄ Ρούντιγκερ, 44΄ Βαλβέρδε, 66΄ Χάουσεν, 89΄ Γκιουλέρ - 85΄αυτ. Ιμπάνιεθ)

Μαγιόρκα-Εσπανιόλ 2-1

(65΄ Πάμπλο Τορέ, 88΄ Σαμού Κόστα - 36΄ Πίκελ)

Μπαρτσελόνα-Σεβίλλη 5-2

(9΄πεν., 21΄πεν., 51΄ Ραφίνια, 38΄ Ολμο, 60΄ Κανσέλο - 45+3΄ Οσο, 90+2΄ Σο)

Μπέτις-Θέλτα 1-1

(49΄ Μπεγερίν - 4΄ Γιουτγκλά)

Σοσιεδάδ-Οσασούνα 3-1

(24' πέν. Ογιαρθάμπαλ, 28',52' Γουέδες - 77' Μουνιόθ)

Ράγιο Βαγιεκάνο-Λεβάντε 1-1

(90'+4 Σις - 41' Εσπι)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 28 αγώνες)