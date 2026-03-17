Ράγιο Βαγιεκάνο: Έσωσε την παρτίδα στο 94' η πιθανή αντίπαλος της ΑΕΚ
Η Ράγιο Βαγιεκάνο των δέκα παικτών κατάφερε να ισοφαρίσει 1-1 τη Λεβάντε και να πάρει βαθμολογική ανάσα.
Το buzzer beater του Πατέ Σις στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων κράτησε «όρθια» τη Ράγιο Βαγιεκάνο απέναντι στη Λεβάντε, με το τελικό 1-1 να σφραγίζει τις προσπάθειες των 22 παικτών στο «Βαγέκας».
Στην αναμέτρηση με την οποία έπεσε η «αυλαία» της 28ης αγωνιστικής της LaLiga, η ομάδα από τη Βαλένθια έφτασε μία ανάσα από το να φύγει με ένα μεγάλο «διπλό» από τη Μαδρίτη, που θα την έφερνε στο -3 από την 17η Αλαβές, ενώ απομένουν 10... στροφές για το φινάλε της σεζόν.
Η αποβολή του Μεντί στο ξεκίνημα του β' μέρους δεν πτόησε τους γηπεδούχους, που κατάφεραν στο 90'+4 να βρουν το γκολ της ισοφάρισης με τον Σενεγαλέζο, Σις, ο οποίος είχε περάσει λίγα λεπτά νωρίτερα στον αγωνιστικό χώρο. Με το βαθμό αυτό η πιθανή αντίπαλος της ΑΕΚ στους προημιτελικούς του Conference League (εφόσον προκριθούν και οι δύο ομάδες) ξέφυγε με +6 βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβασμού.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 28ης αγωνιστικής της La Liga:
Αλαβές-Βιγιαρεάλ 1-1
(40΄αυτ. Μαρίν - 90+8΄ Πεπέ)
Τζιρόνα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-0
(4΄ Ρινκόν, 77΄ Ουναϊ, 90+2΄ Ετσεβέρι)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Χετάφε 1-0
(8΄ Μολίνα)
Οβιέδο-Βαλένθια 1-0
(30΄ Κόστας)
Ρεάλ Μαδρίτης-Ελτσε 4-1
(39΄ Ρούντιγκερ, 44΄ Βαλβέρδε, 66΄ Χάουσεν, 89΄ Γκιουλέρ - 85΄αυτ. Ιμπάνιεθ)
Μαγιόρκα-Εσπανιόλ 2-1
(65΄ Πάμπλο Τορέ, 88΄ Σαμού Κόστα - 36΄ Πίκελ)
Μπαρτσελόνα-Σεβίλλη 5-2
(9΄πεν., 21΄πεν., 51΄ Ραφίνια, 38΄ Ολμο, 60΄ Κανσέλο - 45+3΄ Οσο, 90+2΄ Σο)
Μπέτις-Θέλτα 1-1
(49΄ Μπεγερίν - 4΄ Γιουτγκλά)
Σοσιεδάδ-Οσασούνα 3-1
(24' πέν. Ογιαρθάμπαλ, 28',52' Γουέδες - 77' Μουνιόθ)
Ράγιο Βαγιεκάνο-Λεβάντε 1-1
(90'+4 Σις - 41' Εσπι)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 28 αγώνες)
- Μπαρτσελόνα 70
- Ρεάλ Μαδρίτης 66
- Ατλέτικο Μαδρίτης 57
- Βιγιαρεάλ 55
- Μπέτις 44
- Θέλτα 41
- Ρεάλ Σοσιεδάδ 38
- Εσπανιόλ 37
- Χετάφε 35
- Αθλέτικ Μπιλμπάο 35
- Οσασούνα 34
- Τζιρόνα 34
- Ράγιο Βαγιεκάνο 32
- Βαλένθια 32
- Σεβίλλη 31
- Μαγιόρκα 28
- Αλαβές 28
- Έλτσε 26
- Λεβάντε 23
- Οβιέδο 21