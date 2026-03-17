Οnsports Team 17 Μαρτίου 2026, 00:14
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΑΕΚ

Ράγιο Βαγιεκάνο: Έσωσε την παρτίδα στο 94' η πιθανή αντίπαλος της ΑΕΚ

Η Ράγιο Βαγιεκάνο των δέκα παικτών κατάφερε να ισοφαρίσει 1-1 τη Λεβάντε και να πάρει βαθμολογική ανάσα.

Το buzzer beater του Πατέ Σις στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων κράτησε «όρθια» τη Ράγιο Βαγιεκάνο απέναντι στη Λεβάντε, με το τελικό 1-1 να σφραγίζει τις προσπάθειες των 22 παικτών στο «Βαγέκας».

Στην αναμέτρηση με την οποία έπεσε η «αυλαία» της 28ης αγωνιστικής της LaLiga, η ομάδα από τη Βαλένθια έφτασε μία ανάσα από το να φύγει με ένα μεγάλο «διπλό» από τη Μαδρίτη, που θα την έφερνε στο -3 από την 17η Αλαβές, ενώ απομένουν 10... στροφές για το φινάλε της σεζόν.

Η αποβολή του Μεντί στο ξεκίνημα του β' μέρους δεν πτόησε τους γηπεδούχους, που κατάφεραν στο 90'+4 να βρουν το γκολ της ισοφάρισης με τον Σενεγαλέζο, Σις, ο οποίος είχε περάσει λίγα λεπτά νωρίτερα στον αγωνιστικό χώρο. Με το βαθμό αυτό η πιθανή αντίπαλος της ΑΕΚ στους προημιτελικούς του Conference League (εφόσον προκριθούν και οι δύο ομάδες) ξέφυγε με +6 βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 28ης αγωνιστικής της La Liga:

Αλαβές-Βιγιαρεάλ 1-1

(40΄αυτ. Μαρίν - 90+8΄ Πεπέ)

Τζιρόνα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-0

(4΄ Ρινκόν, 77΄ Ουναϊ, 90+2΄ Ετσεβέρι)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Χετάφε 1-0

(8΄ Μολίνα)

Οβιέδο-Βαλένθια 1-0

(30΄ Κόστας)

Ρεάλ Μαδρίτης-Ελτσε 4-1

(39΄ Ρούντιγκερ, 44΄ Βαλβέρδε, 66΄ Χάουσεν, 89΄ Γκιουλέρ - 85΄αυτ. Ιμπάνιεθ)

Μαγιόρκα-Εσπανιόλ 2-1

(65΄ Πάμπλο Τορέ, 88΄ Σαμού Κόστα - 36΄ Πίκελ)

Μπαρτσελόνα-Σεβίλλη 5-2

(9΄πεν., 21΄πεν., 51΄ Ραφίνια, 38΄ Ολμο, 60΄ Κανσέλο - 45+3΄ Οσο, 90+2΄ Σο)

Μπέτις-Θέλτα 1-1

(49΄ Μπεγερίν - 4΄ Γιουτγκλά)

Σοσιεδάδ-Οσασούνα 3-1

(24' πέν. Ογιαρθάμπαλ, 28',52' Γουέδες - 77' Μουνιόθ)

Ράγιο Βαγιεκάνο-Λεβάντε 1-1

(90'+4 Σις - 41' Εσπι)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 28 αγώνες)

  1. Μπαρτσελόνα 70
  2. Ρεάλ Μαδρίτης 66
  3. Ατλέτικο Μαδρίτης 57
  4. Βιγιαρεάλ 55
  5. Μπέτις 44
  6. Θέλτα 41
  7. Ρεάλ Σοσιεδάδ 38
  8. Εσπανιόλ 37
  9. Χετάφε 35
  10. Αθλέτικ Μπιλμπάο 35
  11. Οσασούνα 34
  12. Τζιρόνα 34
  13. Ράγιο Βαγιεκάνο 32
  14. Βαλένθια 32
  15. Σεβίλλη 31
  16. Μαγιόρκα 28
  17. Αλαβές 28
  18. Έλτσε 26
  19. Λεβάντε 23
  20. Οβιέδο 21


