ΕΟΚ: Φαρσοκωμωδία με… υπογραφή Λιόλιου! Επιβραβεύτηκε ο Μαγκλογιάννης για τα αίσχη

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Ο Στέφανος Μαγκλογιάννης ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής στον αγώνα του Περιστερίου με το Μαρούσι, αλλά η ΚΕΔ τον… επιβράβευσε αφού τον όρισε στο Μύκονος - Καρδίτσα, το προηγούμενο Σάββατο για την 10η αγωνιστική.

Είναι πλέον ξεκάθαρο τοις πάσι πως η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας και κατ’ επέκταση η ΕΟΚ λειτουργούν με τους δικούς τους κανόνες και τακτικές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η… αντιμετώπιση που τυγχάνει ο Στέφανος Μαγκλογιάννης.

Ο 49χρονος διαιτητής κατάφερε πριν από μερικές ημέρες να γίνει περίγελος με τις αποφάσεις του στον αγώνα του Περιστερίου με το Μαρούσι, αφού αποφάσισε να… αλλάξει ακόμα και τους κανονισμούς της FIBA προς… ιδίον όφελος.

Δεν είναι τυχαίο πως η διαιτησία του στην αναμέτρηση της 9ης αγωνιστικής στο κλειστό «Ανδρ. Παπανδρέου» είχε χαρακτηριστεί κάκιστη με πολλές αντικρουόμενες αποφάσεις, με αποτέλεσμα να λάβει άθλια βαθμολογία.

Ωστόσο, οι παραπάνω εξελίξεις δεν… ίδρωσαν το αφτί κανενός υπευθύνου, αφού η ΚΕΔ αποφάσισε να… επιβραβεύσει τον Στέφανο Μαγκλογιάννη και το προηγούμενο Σάββατο (13/12) τον είχε στείλει στην αναμέτρηση της Μυκόνου με την Καρδίτσα.