Ολυμπιακός: Επιστροφή για Ρέτσο και Ροντινέι - Εκτός με Ηρακλή ο Καμπελά

Το «παρών» στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson δίνουν οι Παναγιώτης Ρέτσος και Ροντινέι, εν αντιθέσει με τον Ρεμί Καμπελά.

Στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τέθηκαν και πάλι οι Παναγιώτης Ρέτσος και Ροντινέι. Οι δύο αμυντικοί προέρχονται από προβλήματα τραυματισμών, ωστόσο, ολοκλήρωσαν την αποθεραπεία τους και επέστρεψαν σε αποστολή του Ολυμπιακού.

Έτσι, αμφότεροι είναι μεταξύ των επιλογών του Βάσκου κόουτς για τον αγώνα της Τετάρτης (17/12) με τον Ηρακλή στο «Γ. Καραϊσκάκης» για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson. Αντίθετα, εκτός έμεινε ο Ρεμί Καμπελά, ο οποίος εμφανίζεται πολύ κοντά στην μετακόμισή του στην Ναντ.

Παράλληλα, απόντες από το ματς με τον «Γηραιό» θα είναι οι Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Μπρούνο Ονιεμαέτσι, που μετέχουν στις αποστολές του Μαρόκου και της Νιγηρίας, αντίστοιχα για το Κόπα Άφρικα, ο Ντάνι Γκαρθία που είναι τιμωρημένος από την αποβολή του στον αγώνα με τον Άρη, αλλά και ο Ζέλσον Μάρτινς, μαζί με τους τραυματίες Αλέξανδρο Πασχαλάκη και Ζουλιάν Μπιανκόν.

Συγκεκριμένα, στην αποστολή του Ολυμπιακού μετέχουν οι: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.