Ολυμπιακός: Ο Καρεμπέ έστειλε τον Καμπελά στην Ναντ
Οnsports Τeam 16 Δεκεμβρίου 2025, 11:53
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Ο Καρεμπέ έστειλε τον Καμπελά στην Ναντ

Ο Κριστιάν Καρεμπέ με δηλώσεις του επιβεβαίωσε τον δανεισμό του Ρεμί Καμπελά στην γαλλική ομάδα

Παίκτης της Ναντ θα πρέπει να θεωρείται ο Ρεμί Καμπελά, μιας και όπως όλα δείχνουν απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις για να επισημοποιηθεί ο δανεισμός του από τον Ολυμπιακό στον γαλλικό σύλλογο.

Οι τρεις πλευρές τα έχουν βρει σε όλα με τον Κριστιάν Καρεμπέ, μάλιστα, να επιβεβαιώνει τη συμφωνία.

«Ο Ρεμί είναι σε καλή φόρμα. Θα πρέπει να προσφέρει μερικές καλές πάσες στους Μοχάμεντ, Αμπλίν και Γιουσέφ. Δεν έχω καμία ανησυχία γι' αυτόν», ανέφερε ο Καρεμπέ, ο οποίος μάλιστα σύμφωνα με την «Equipe» έπαιξε σημαντικό ρόλο για να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες και ο Καμπελά να επιστρέψει στη Ligue 1.



