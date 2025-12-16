Οnsports Τeam

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την αυριανή αναμέτρηση του Κυπέλλου Ελλάδας, με εννέα απουσίες παικτών από το βασικό rotation.

Μετά την νίκη του επί του Βόλου, την Κυριακή το βράδυ, ο Παναθηναϊκός έχει στρέψει την προσοχή του στην αυριανή εντός έδρας αναμέτρηση με την Καβάλα, στο πλαίσιο του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Ράφα Μπενίτεθ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της ομάδας του, με τη σημερινή προπόνηση το "Γ. Καλαφάτης" με τον Ισπανό τεχνικό να μην έχει στη διάθεσή του τον Κυριακόπουλο που έκανε θεραπεία και τους Τσέριν και Τουμπά που ταλαιπωρούνται από ίωση.

Για μία ακόμα μέρα ο Φακούντο Πελίστρι ακολούθησε μέρος του προγράμματος, ενώ εκτός αποστολής έμεινε ο ανέτοιμος Ρενάτο Σάντσες, παρότι έχει επιστρέψει εδώ και δύο μέρες στις προπονήσεις, όπως και οι Πάλμερ Μπράουν και Ανάς Ζαρουρί για λόγους ξεκούρασης.

Φυσικά, δεν υπολογίζονται και οι Σίριλ Ντέσερς και Αλμπάν Λαφόν, που έχουν αποχωρήσει για το Κόπα Άφρικα.

Μετά το τέλος του προγράμματος ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τη λίστα με την αποστολή του αγώνα. Σε αυτή βρίσκονται οι Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Σταμέλος, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τετέ, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Μπόκος, Νίκας, Βιλένα, Πάντοβιτς, Νεμπής.