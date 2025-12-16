Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Stoiximan GBL: Θεσπίζει το τρόπαιο «Θεόδωρος Καρατζάς»
Οnsports Τeam 16 Δεκεμβρίου 2025, 15:14
BASKET LEAGUE

Stoiximan GBL: Θεσπίζει το τρόπαιο «Θεόδωρος Καρατζάς»

Στη διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Stoiximan GBL εγκρίθηκε ομόφωνα η δημιουργία τροπαίου για τον Πρωταθλητή το οποίο θα καθιερωθεί και θα φέρει την ονομασία του αείμνηστου Θεόδωρου Καρατζά.

Το δικό της ξεχωριστό τρόπαιο που θ’ απονέμεται στον Πρωταθλητή θα έχει πλέον η Stoiximan Greek Basketball League καθώς εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο η δημιουργία του και η καθιέρωσή του. Το επόμενο διάστημα θα σχεδιαστεί και θα παρουσιαστεί επίσημα αφού θ’ αποτελεί το σήμα κατατεθέν του επαγγελματικού Πρωταθλήματος.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μιχάλης Μελής πρότεινε το τρόπαιο να φέρει το όνομα του αείμνηστου Θεόδωρου Καρατζά σ’ ένδειξη σεβασμού κι ευγνωμοσύνης για όσα προσέφερε στο άθλημα που αγαπάμε ο πρώτος πρόεδρος του επαγγελματικού Πρωταθλήματος ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 30 Μαΐου του 2024. Στην τοποθέτηση του μάλιστα, ο κ. Μελής επισήμανε πως ο Θεόδωρος Καρατζάς από το 2001 ήταν επίτιμος πρόεδρος της Λίγκας έπειτα από πρόταση του αείμνηστου Θανάση Γιαννακόπουλου.  



Ροή ειδήσεων

NBA
Τελικός NBA Cup: Σπερς εναντίον Νικς, Γουεμπανιάμα εναντίον Μπράνσον - Η ώρα και το κανάλι
17 λεπτά πριν Τελικός NBA Cup: Σπερς εναντίον Νικς, Γουεμπανιάμα εναντίον Μπράνσον - Η ώρα και το κανάλι
BASKET LEAGUE
Stoiximan GBL: Θεσπίζει το τρόπαιο «Θεόδωρος Καρατζάς»
28 λεπτά πριν Stoiximan GBL: Θεσπίζει το τρόπαιο «Θεόδωρος Καρατζάς»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Σοκ στην Παρί με Εμπαπέ: Το ιλιγγιώδες ποσό που πρέπει να καταβάλει στον Γάλλο σούπερ σταρ
42 λεπτά πριν Σοκ στην Παρί με Εμπαπέ: Το ιλιγγιώδες ποσό που πρέπει να καταβάλει στον Γάλλο σούπερ σταρ
ΣΠΟΡ
Άρση Βαρών: Mε 29 ρεκόρ και πρωταθλητές Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
46 λεπτά πριν Άρση Βαρών: Mε 29 ρεκόρ και πρωταθλητές Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved