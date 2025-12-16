Ομάδες

Στοιχηματικό σκάνδαλο στην Τουρκία: Νέες ποινές σε ποδοσφαιριστές και διαιτητές
Οnsports Τeam 16 Δεκεμβρίου 2025, 15:50
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νέος «σεισμός» στο ποδόσφαιρο της γειτονικής χώρας καθώς οι Αρχές ανακοίνωσαν ποινές σε 224 ποδοσφαιριστές και 24 διαιτητές

Σαν... τσουνάμι είναι οι εξελίξεις στο σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού στον χώρο του ποδοσφαίρου της Τουρκίας με τις Αρχές να ανακοινώνουν και νέες ποινές. 

Οι εξελίξεις στο θέμα αυτό είναι συνεχείς και ραγδαίες με την Ομοσπονδία της Τουρκίας να ανακοινώνει σήμερα 

την επιβολή ποινών σε συνολικά 224 ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων οι 197 είναι ερασιτέχνες, καθώς και σε 24 διαιτητές.

Οι τιμωρίες κυμαίνονται από 45 ημέρες έως και έναν χρόνο. Οι ποδοσφαιριστές τιμωρήθηκαν με αποκλεισμούς διάρκειας από ενάμιση μήνα μέχρι και δώδεκα μήνες, ενώ οι 24 διαιτητές δεν θα μπορούν να ορίζονται σε αγώνες για αντίστοιχα χρονικά διαστήματα.

Το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν αναφορές ότι στο σκάνδαλο εμπλέκονται πρόεδροι, προπονητές και στελέχη, όμως προς το παρών δεν έχουν επιβεβαιωθεί οι σχετικές πληροφορίες. 



