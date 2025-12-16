Μπρούνο Φερνάντες κατά διοίκησης: «Με πλήγωσε η στάση της»

Οnsports Τeam

Ο σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μια μέρα μετά το μυθικό 4-4 με την Μπόρνμουθ παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη μιλώντας για τη Γιουνάιτεντ, τις επιλογές του, την πορεία του και δε δίστασε να αποκαλύψει και ένα μεγάλο παράπονό του

Ο Μπρούνο Φερνάντες προχώρησε σε μια συνέντευξη – εξομολόγηση, στο Canal11, λέγοντας ότι η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον στεναχώρησε λόγω ενός φλερτ που υπήρχε με άλλη ομάδα, δίχως να την κατονομάσει, το προηγούμενο διάστημα.

Από το 2020 όταν και φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Μπρούνο Φερνάντες είναι πάντα εκεί. Και στα εύκολα και στα δύσκολα. Και στα καλά και στα κακά. Αν και όλα αυτά τα χρόνια τα αρνητικά είναι πολλά περισσότερα για τους «κόκκινους διάβολους».

Παρ’ όλα αυτά ο Πορτογάλος δεν έφυγε ποτέ, αν και είχε τις ευκαιρίες. Και σε μία τέτοια η διοίκηση της ομάδας δεν φέρθηκε όπως θα περίμενε ο ίδιος.

«Μέχρι να κερδίσεις τρόπαια δεν σε εκτιμούν τόσο πολύ, ανεξάρτητα από την ομάδα και το πρωτάθλημα στο οποίο αγωνίζεσαι. Ήμουν πολύτιμος και αυτό που με εκτιμά περισσότερο είναι η ομάδα μου, αν και τελευταία νιώθω ότι βρίσκομαι σε λεπτό πάγο. Στην Αγγλία, όταν ένας παίκτης αρχίζει να πλησιάζει τα 30, αρχίζουν να σκέφτομαι ότι χρειάζεται ανακαίνιση. Είναι σαν τα έπιπλα» είπε με… σοκαριστικό τρόπο και συνέχισε «Το θέμα της αφοσίωσης δεν αντιμετωπίζεται όπως παλιά. Θα μπορούσα να είχα φύγει στην τελευταία μεταγραφική περίοδο, θα είχα κερδίσει πολλά περισσότερα χρήματα, επρόκειτο να έφευγα πριν από μια σεζόν – δεν θα πω πού – αλλά θα είχα κερδίσει πολλά τρόπαια εκείνη τη σεζόν.

Αποφάσισα να μείνω, επίσης για οικογενειακούς λόγους, αλλά επειδή αγαπώ πραγματικά τον σύλλογο. Η συζήτηση με τον προπονητή με έκανε επίσης να μείνω. Αλλά από την πλευρά του κλαμπ, ένιωσα λίγο, “αν φύγεις, δεν είναι τόσο άσχημα για εμάς”. Με πληγώνει λίγο.

Περισσότερο από το να με πληγώνει, με στεναχωρεί γιατί είμαι ένας παίκτης που δεν έχει τίποτα να επικρίνει. Είμαι πάντα διαθέσιμος, παίζω πάντα, καλά ή κακά. Δίνω τον καλύτερό μου εαυτό. Μετά, βλέπεις πράγματα γύρω σου, παίκτες που δεν εκτιμούν τόσο πολύ τον σύλλογο και δεν τον υπερασπίζονται τόσο πολύ, αυτό σε στεναχωρεί».

Μάλιστα, μίλησε και για το ενδιαφέρον της ΑΛ Χιλάλ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το άτομο που μου μίλησε ήταν ο πρόεδρος της Αλ Χιλάλ, ο οποίος με κάλεσε απευθείας. Ο Ρούμπεν Νέβες μου έστειλε μήνυμα λέγοντας ότι ήθελε να μιλήσει μαζί μου. Ήθελαν να παίξω στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων με την Αλ Χιλάλ. Ήταν ήδη ένα ενδιαφέρον που προερχόταν από την εποχή του Ζόρζε Ζεσούς, με είχε ήδη καλέσει το 2023».