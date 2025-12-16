Ομάδες

Premier League: Ρεκόρ της Μπόρνμουθ στη ματσάρα με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Δείτε τα 8 γκολ (vid)
Onsports Team 16 Δεκεμβρίου 2025, 10:24
Premier League: Ρεκόρ της Μπόρνμουθ στη ματσάρα με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Δείτε τα 8 γκολ (vid)

Δείτε βίντεο με τα 8 γκολ από την απίθανη ματσάρα ανάμεσα σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Μπόρνμουθ, η οποία πέτυχε ένα ιστορικό ρεκόρ.

Η Μπόρνμουθ πέτυχε ένα από τα πιο εντυπωσιακά και σπάνια ρεκόρ στην ιστορία της Premier League.

Τα «Κεράσια» έγιναν η μοναδική ομάδα που έχει σκοράρει τρία ή περισσότερα γκολ στο Old Trafford εναντίον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε τρεις συνεχόμενες σεζόν.

Η Μπόρνμουθ εμφανίστηκε απόλυτα αποτελεσματική και εκμεταλλευόμενη τα αμυντικά προβλήματα των «κόκκινων διαβόλων» κατάφερε να φτάσει στην ισοπαλία (4-4) αλλά και στο σπάνιο ρεκόρ.

Οι τελευταίοι μεταξύ τους αγώνες

2023/24: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ 0-3

2024/25: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ 0-3

2025/26: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ 4-4

Το παιχνίδι ήταν εντυπωσιακό σε εξέλιξη και ανατροπές και χαρακτηρίζεται πλέον ως ένα από τα κλασικά της Premier League.

Δείτε παρακάτω βίντεο με τα γκολ: 

Τα highlights από το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Μπόρνμουθ 4-4



