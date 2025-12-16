Ηρακλής: Χωρίς Μωραίτη και Φάντερμπεργκ στο Ζάγκρεμπ

Οnsports Τeam

Με δύο σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί ο Ηρακλής στον αυριανό αγώνα με την Ντουμπράβα στο Ζάγκρεμπ (20:00) για την 5η αγωνιστική της European North Basketball League.

Ο Ζόραν Λούκιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Δημήτρη Μωραίτη και Ντι Τζέι Φάντερμπερκ, με τον πρώτο να αντιμετωπίζει πρόβλημα στη μέση και τον δεύτερο να ταλαιπωρείται από ίωση.

Ο συνεργάτης του Ζόραν Λούκιτς, Σταύρος Ευγενειάδης δήλωσε για την αυριανή αναμέτρηση: «Στο πέμπτο παιχνίδι μας, για τη διοργάνωση του ENBL καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε εκτός εδρας την BC Dubrava από την Κροατία. Μια ομάδα αξιόλογη και επικίνδυνη, η οποία στην έδρα της παίζει με διαφορετική ψυχολογία κι αυτό αποτυπώνεται και στις δύο νίκες, που έχει πετύχει στο γήπεδό της. Κύρια απειλή της είναι οι χειριστές της, ο Τζον Μάικλ Ράιτ και o Λόβρο Γκνίντιτς, οι οποίοι έχουν την ικανότητα να εκτελέσουν, αλλά και να δημιουργήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για σουτ τριών πόντων για τους υπόλοιπους συμπαίκτες τους. Από την πλευρά μας, καλούμαστε να ξεχάσουμε την ήττα του Σαββάτου από τον Άρη για το πρωτάθλημα και να επιβάλλουμε τον ρυθμό μας σε άμυνα και επίθεση, ώστε να επιστρέψουμε στα πετυχημένα αποτελέσματα».

Στην αποστολή του Ηρακλή συμμετέχουν οι: Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν, Κάιλ Φόστερ, Κρις Σμιθ, Νίκος Τσιακμάς, Μάριος Πουλιανίτης, Λανς Γουέρ, Κώστας Καμπουρίδης, Βασίλης Χρηστίδης, Τζάστιν Έλντερ-Ντέιβις και Κόουλ-Τζον Σύλλας.