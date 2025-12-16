Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός AKTOR: Με 100 «πιστούς» στην Κωνσταντινούπολη

Οnsports Τeam

Ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν θα είναι μόνος ούτε στην Τουρκία, στο παιχνίδι απέναντι στη Φενέρμπαχτσε για τη 16η αγωνιστική της Euroleague.

Το «τριφύλλι» έχει τη στήριξη του κόσμου του και στο «Ulker Sports Hall», με τους φίλους της ομάδας να δίνουν δυναμικό «παρών» στις εξέδρες.

Συγκεκριμένα, περίπου 100 οργανωμένοι οπαδοί των «πράσινων» βρίσκονται στο γήπεδο, στηρίζοντας από κοντά την προσπάθεια του Εργκίν Αταμάν και των παικτών του.

Παράλληλα, στο «Ulker Sports» υπάρχουν και άλλοι περίπου 50 φίλοι του «τριφυλλιού», οι οποίοι είναι διάσπαρτοι στις εξέδρες, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την παρουσία του ελληνικού συλλόγου.

Η έντονη αυτή υποστήριξη αναμένεται να δώσει επιπλέον ώθηση στον Παναθηναϊκό AKTOR, σε ένα απαιτητικό εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στη Φενέρμπαχτσε.