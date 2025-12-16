Ομάδες

LIVE CHAT Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός AKTOR: Η αποστολή των «πράσινων» στην Πόλη
Οnsports Τeam 16 Δεκεμβρίου 2025, 19:30
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός / Φενέρμπαχτσε

Παρακολουθήστε και σχολιάστε την αναμέτρηση Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός AKTOR για την 16η αγωνιστική της Euroleague.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δοκιμάζεται απόψε στην Πόλη κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης και θέλει ένα μεγάλο διπλό για να ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση και να πάρει ψυχολογία για το καλύτερο δυνατό «κλείσιμο» του 2025.

Στην αποστολή της ομάδας μετά από πολύ καιρό και  ο Τσέντι Όσμαν, με τους «πράσινους» όμως να… παγώνουν μετά τον τραυματισμό του Κέντρικ Ναν κατά τη διάρκεια της χθεσινής προπόνησης της ομάδας στην Πόλη.

Από την άλλη η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους προέρχεται από 6 συνεχόμενες νίκες στη διοργάνωση, ενώ και πριν από δύο βράδια επικράτησε και της Εφές για το πρωτάθλημα της χώρας της, παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε χωρίς τον προπονητή της Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ο οποίος θρηνεί την απώλεια του του πατέρα της συζύγου του.


