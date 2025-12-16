Ομάδες

Χαμός στη Γαλλία με Ελ Κααμπί: «Βρώμικο κόλπο της Ναντ στη Μαρσέιγ» - Το ποσό που ζητά ο Ολυμπιακός
Onsports Team 16 Δεκεμβρίου 2025, 11:51
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Χαμός στη Γαλλία με Ελ Κααμπί: «Βρώμικο κόλπο της Ναντ στη Μαρσέιγ» - Το ποσό που ζητά ο Ολυμπιακός

Η Ναντ μπήκε σφήνα στη Μαρσέιγ για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, με τον Ολυμπιακό ωστόσο να ζητά ένα πολύ μεγάλο ποσό για να τον παραχωρήσει άμεσα.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί κάνει σπουδαία πράγματα με τον Ολυμπιακό και στη Γαλλία αυξάνονται οι μνηστήρες.

Όπως αναφέρει το livefoot.fr, πέρα από τη Μαρσέιγ που έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της στον παίκτη και θέλει να τον κάνει δικό της είτε τώρα, είτε το καλοκαίρι που μένει ελεύθερος, σφήνα για την απόκτησή του μπήκε και η Ναντ, η οποία έχει ήδη συμφωνήσει με τους Πειραιώτες για τον δανεισμό του Καμπελά.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα τα «καναρίνια» πρόσφεραν 5 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του Ελ Κααμπί, αλλά ο Ολυμπιακός είπε «όχι», αξιώνοντας το ποσό των 10 εκατ. ευρώ!

Αναλυτικά το ρεπορτάζ του livefoot.fr για τον Ελ Κααμπί:

«Το βρώμικο... κόλπο που επιχειρεί η Ναντ

Η Μαρσέιγ και η Ναντ ψάχνουν για επιθετικό εδώ και αρκετές εβδομάδες. Αμφότεροι οι σύλλογοι, έχουν τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στη λίστα τους. Ο Μαροκινός φορ εντυπωσιάζει στην Ελλάδα και το συμβόλαιο του λήγει τον Ιούνιο.

Η Ναντ προσπάθησε να μπει... σφήνα στη Μαρσέιγ, καταθέτοντας πρόταση ύψους πέντε εκατομμυρίων ευρώ. Η διοίκηση του Ολυμπιακού απέρριψε την πρόταση, θεωρώντας το ποσό, αρκετά μικρό.

Η Μαρσέιγ έχει δύο επιλογές, μετά από αυτές τις εξελίξεις. Είτε θα καταθέσει πρόταση 10 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο ζητάει ο Ολυμπιακός, είτε θα περιμένει μέχρι το καλοκαίρι του 2026, όπου ο Ελ Κααμπί θα είναι ελεύθερος.

Μένει να φανεί, τι θα αποφασίσουν οι Πάμπλο Λονγκόρια και Μεχντί Μπενατιά, με τον πρώτο να εξηγεί στο Ligue 1+, ότι η Μαρσέιγ δεν θα ξοδέψει αλόγιστα τον Ιανουάριο, πόσο μάλλον για έναν 32χρονο, το συμβόλαιο του οποίου λήγει το καλοκαίρι».



