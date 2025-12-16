Αυτή είναι η ομάδα που θα κατακτήσει το Κόπα Άφρικα, σύμφωνα με την Opta

Onsports Team

Οι προβλέψεις του υπερυπολογιστή για το αποτέλεσμα στο φετινό Κόπα Άφρικα.

Μόλις πέντε ημέρες απομένουν για την έναρξη του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2025, μία διοργάνωση που προβλέπεται άκρως ανταγωνιστική, καθώς αρκετές εθνικές ομάδες της αφρικανικής ηπείρου, είναι ικανές να διεκδικήσουν το τρόπαιο.

Οπως συμβαίνει συνήθως τις παραμονές κάθε σημαντικής διοργάνωσης, ο υπερυπολογιστής της Opta... έδωσε τις προβλέψεις του.

Sύμφωνα με αυτές, το Μαρόκο, που διεκδικεί τον πρώτο του τίτλο από το 1976, θα αξιοποιήσει το πλεονέκτημα της έδρας, καθώς είναι το φαβορί με 19,1%.

Οσον αφορά στους υπόλοιπους φιλόδοξους διαδόχους της εθνικής της Ακτής Ελεφαντοστού, είναι η Αίγυπτος (12,4%), η Σενεγάλη (12,3%) και η Αλγερία (12%).

Θυμίζουμε πως με το Μαρόκο θα αγωνιστεί ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού.