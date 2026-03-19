ΑΕΚ - Τσέλιε: Το σύνθημα Νίκολιτς για απόλυτη συγκέντρωση - Τα πλάνα του Σέρβου για τη ρεβάνς

Μονόδρομος… είναι για τον Μάρκο Νίκολιτς η νίκη της ΑΕΚ κόντρα στην Τσέλιε στη ρεβάνς της «Allwyn Arena», με τον Σέρβο να δίνει το… σύνθημα.

Το απόγευμα της Πέμπτης (19/03) η Ένωση υποδέχεται τους Σλοβένους στον επαναληπτικό της νίκης της 4-0 στο πρώτο ματς, πριν από μία εβδομάδα. Αναμφίβολα, η ΑΕΚ είναι το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League, ωστόσο, αυτό είναι κάτι που δεν… μετράει για τον Μάρκο Νίκολιτς.

Ο τεχνικός ηγέτης του «Δικέφαλου» θέλησε από την αρχή να δείξει στους παίκτες του πως δεν υπάρχει κανένα άλλο αποτέλεσμα από τη νίκη. Σε περίπτωση που η Ένωση κάνει το 2Χ2 επί της Τσέλιε, τότε θα έχει κλείσει ιδανικά την παρουσία της στους «16» της διοργάνωσης, ενώ παράλληλα θα έχει πάρει το μάξιμουμ των βαθμών. Μάλιστα, το τελευταίο είναι κάτι που μόνο… λίγο δεν είναι, ενόψει και του ερχόμενου καλοκαιριού και τις κληρώσεις στα προκριματικά των ευρωπαϊκών Κυπέλλων.

Παράλληλα, ο Μάρκο Νίκολιτς θέλει να δει αντίδραση από τους παίκτες του για την ισοπαλία τους 2-2 με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, ειδικά από τη στιγμή που ακολουθεί η αναμέτρηση με την Κηφισιά στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην τελευταία «μάχη» της κανονικής διάρκειας, όπου οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να μπουν ως πρωτοπόροι στα play offs.

Αυτός είναι και ο λόγος που ο τεχνικός ηγέτης της ΑΕΚ δεν πρόκειται να πάει σε πολλές αλλαγές. Ο Στρακόσια θα είναι στα δοκάρια, με τους Γκεοργκίεφ και Πήλιο στα άκρα, αφού όπως όλα δείχνουν θα πάρει… ανάσες ο Ρότα και στο κέντρο της άμυνας θα είναι οι Μουκουντί και Ρέλβας. Οι Μαρίν και Πινέδα θα είναι στη μεσαία γραμμή, με τους Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς, Κουτέσα και Ελίασον να διεκδικούν τις δύο θέσεις στα άκρα. Στην επίθεση, ο Γιόβιτς αναμένεται να έχει ως παρτενέρ τον Ζίνι, αφού ο Βάργκα ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα την Τετάρτη (18/03).