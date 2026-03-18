ΑΕΚ – Τσέλιε: Ειδικό πρόγραμμα για τον Βάργκα | Προπονήθηκαν στην Allwyn Arena οι Σλοβένοι

Ο Μπάρναμπας Βάργκα ακολούθησε ειδικό πρόγραμμα στο ξεκίνημα της προπόνησης, πριν από το ΑΕΚ – Τσέλιε, για τη φάση των «16» του Conference League.

Ο Ούγγρος επιθετικός βγήκε με καθυστέρηση κι έκανε χαλαρό τρέξιμο περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου, στην τελευταία προπόνηση που έγινε στην Allwyn Arena.

Οι πληροφορίες, πάντως, αναφέρουν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχία, καθώς το ειδικό πρόγραμμα του στο ξεκίνημα, εντάσσεται στο πλαίσιο της σχετικής διαχείρισης που γίνεται. Μένει να δούμε αν ο Μάρκο Νίκολιτς θα τον διατηρήσει στο αρχικό σχήμα μαζί με τον Γιόβιτς ή ο Ζίνι θα πάρει φανέλα βασικού, κάτι που συγκεντρώνει πιθανότητες.

Ο Σέρβος τεχνικός υπολογίζει σε όλους τους παίκτες του, πλην φυσικά αυτών που δεν βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα (Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς, Ζοάο Μάριο, Μάρκο Γκρούγιτς και Χακίμ Σαχαμπό).

Στο μεταξύ, την προετοιμασία της με προπόνηση στην Allwyn Arena ολοκλήρωσε κι η Τσέλιε, τα μέλη της οποίας είχαν την ευκαιρία να… ξεναγηθούν στο εσωτερικό του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας.