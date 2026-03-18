AEK: Ο Κλωναρίδης επιστρέφει στην «Ένωση» σε ρόλο έκπληξη

INTIME SPORTS

Ο Βίκτωρας Κλωναρίδης επιστρέφει στην ΑΕΚ, έπειτα από έξι χρόνια, για να αναλάβει ρόλο στις «κιτρινόμαυρες» Ακαδημίες.

Ο 33χρονος επιστρέφει στην ομάδα που τον ανέδειξε για να ενσωματωθεί στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ.

Ο Κλωναρίδης θα αναλάβει ρόλο scout στο δίκτυο αναζήτησης και ανάπτυξης ταλέντων της «κιτρινόμαυρης» Ακαδημίας.

Να θυμίσουμε ότι κι ο ίδιος είχε αναδειχθεί από την Ακαδημία της «Ένωσης», η οποία τον είχε πουλήσει στη Λιλ το 2012, αντί 800.000 ευρώ.

Ο Κλωναρίδης μέτρησε 95 συμμετοχές με τη φανέλα της ΑΕΚ, μετρώντας 14 γκολ και 8 ασίστ, ενώ ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το πρωτάθλημα τη σεζόν 2017/18.