AEK: Ο Κλωναρίδης επιστρέφει στην «Ένωση» σε ρόλο έκπληξη
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 18 Μαρτίου 2026, 17:41
Ο Βίκτωρας Κλωναρίδης επιστρέφει στην ΑΕΚ, έπειτα από έξι χρόνια, για να αναλάβει ρόλο στις «κιτρινόμαυρες» Ακαδημίες.

Ο 33χρονος επιστρέφει στην ομάδα που τον ανέδειξε για να ενσωματωθεί στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ.

Ο Κλωναρίδης θα αναλάβει ρόλο scout στο δίκτυο αναζήτησης και ανάπτυξης ταλέντων της «κιτρινόμαυρης» Ακαδημίας.

Να θυμίσουμε ότι κι ο ίδιος είχε αναδειχθεί από την Ακαδημία της «Ένωσης», η οποία τον είχε πουλήσει στη Λιλ το 2012, αντί 800.000 ευρώ.

Ο Κλωναρίδης μέτρησε 95 συμμετοχές με τη φανέλα της ΑΕΚ, μετρώντας 14 γκολ και 8 ασίστ, ενώ ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το πρωτάθλημα τη σεζόν 2017/18.  



Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια: «Παρών» στη Γλυφάδα οι Χουάντσο, Γκραντ, Παντελίδης και Κοντούρης
Τεράστια συμφωνία για Βοτανικό: Διάφανο στέγαστρο για να φαίνεται η Ακρόπολη!
Παναθηναϊκός: «Περιμένουμε δυνατά παιχνίδια» - Όσα είπαν Ανδρεόπουλος, Πρωτοψάλτης ενόψει Final Four
LIVE CHAT Παναθηναϊκός - Βαλεφόλια: Ο ιστορικός δεύτερος τελικός του Challenge Cup
